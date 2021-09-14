В Казахстане на 43% выросли правонарушения, связанные с незаконным хранением и оборотом оружия и боеприпасов

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Согласно исследованию, в Казахстане количество правонарушений, связанных с незаконным приобретением, хранением и сбытом оружия, боеприпасов и взрывных устройств подскочило на 43%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь - июль 2021 года в стране сразу на 42,6%, до 874 случаев, выросло количество зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает Ranking.kz.

Cогласно исследованию, в сфере хищения или вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств зарегистрировали 13 правонарушений, против 40 годом ранее.

Количество случаев нарушения требований пожарной безопасности в секторе выросло на 28,6%, до 63.

При этом с начала года не зарегистрирован ни один случай ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в то время как за январь - июль 2019 года таких происшествий было 4, в 2018 году - 6, в 2017 году - 1, в 2016 году - сразу 18 случаев", - отмечают аналитики.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в сфере приобретения, передачи, сбыта и хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ зарегистрировали в Алматы: 140 случаев - в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Среди регионов-антилидеров также отмечена Восточно-Казахстанская область (100 случаев, плюс 42,9%).

Хищения или вымогательства в секторе чаще всего происходили в Актюбинской и Алматинской областях - по 3 случая в каждом из регионов. В Восточно-Казахстанской области и Шымкенте зарегистрировали по 2 случая, в Жамбылской и Карагандинской областях, а также в Алматы - по 1 случаю.

Требования пожарной безопасности в секторе чаще всего нарушались в столице: 18 случаев с начала года - на 80% больше, чем годом ранее. Немало нарушений наблюдалось также в Северо-Казахстанской (9 случаев), Актюбинской и Атырауской (по 6 случаев в каждом из регионов) областях.





Отмечается, что в Жамбылской области с начала года зарегистрировали 40 правонарушений по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», а также по 1 правонарушению по статьям «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Нарушение требований пожарной безопасности».





Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. Взрывы и пожар унесли жизни 17 человек

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