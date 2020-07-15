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В Казахстане должников будут оповещать через SMS о возбуждении исполнительного производства

14.07.2020, 17:56 18469
Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане должники информацию о возбуждении исполнительного производства будут получать через SMS-оповещения, передает Kazakhstan Today.
 

Теперь должникам на номер сотового телефона будут приходить информации о возбуждении исполнительного производства, о принимаемых ограничительных мерах исполнения и другие сведения по делу", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

 
Напомним, 27 июня президентом РК подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства".
 
Законом совершенствуется институт уведомления сторон исполнительного производства.
 
Введена норма по переходу на электронное уведомление граждан путем SMS-оповещения на номер сотового телефона.
 
Основные преимущества использования SMS-оповещения - оперативное и своевременное получение на номер сотового телефона информации о возбуждении исполнительного производства, о принимаемых ограничительных мерах исполнения и другие сведения по делу.
 

Кроме того данный сервис экономит средства должников, к примеру, если стоимость одного заказного письма с уведомлением - 350 тенге, такое же извещение посредством SMS будет примерно 20 тенге. Согласно закону, стоимость причисляется к расходам и взыскиваются с должника. При этом не исключается полностью возможность уведомления либо извещения почтовой связью. Только в случае невозможности уведомления, к примеру, посредством SMS-уведомления, судебный исполнитель будет применять обычную почтовую связь с уведомлением", - отметили в ведомстве.

 
Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

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