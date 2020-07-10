Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане должников заранее будут предупреждать о запрете выезда за границу, передает Kazakhstan Today.

Если раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов, то теперь их будут уведомлять заранее, за 5 рабочих дней", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

27 июня президентом Республики Казахстан подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства".

Названным законом в норму закона об исполнительном производстве включены нововведения, смягчающие ограничительные меры по запрету на выезд из страны.

По данным Минюста, нормой закона увеличен порог задолженности, при превышении которой применяется временное ограничение на выезд из страны.

На сегодня запрет на выезд применяется при наличии задолженности свыше 20 месячных расчетных показателей. Теперь этот порог повысился до 40 МРП.

Помимо этого, в целях сокращения полномочия судебного исполнителя действовать по своему усмотрению введена норма об уведомлении должника за пять рабочих дней перед выставлением запрета на выезд из страны.

То есть если раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов, то теперь они будут уведомлены заранее. Также пересмотрены сроки, порядок и основания выставления временного ограничения на выезд из страны, в том числе сроки и основания его отмены. Сейчас временные ограничения будут отменятся судебным исполнителем не в течение трех рабочих дней, а за один день", - пояснили в ведомстве.

Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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