В Казахстане инструменты искусственного интеллекта внедряют в деятельность госорганов

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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании комиссии по вопросам цифровизации рассмотрели направления развития экосистемы искусственного интеллекта с учетом запущенного суперкомпьютера. Внимание уделено дальнейшей цифровой трансформации отраслей и работы госорганов на базе платформы QazTech, сообщили в пресс-службе правительства.





Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о создании инфраструктуры ИИ. Центр обработки данных госорганов переоборудован под запущенный суперкомпьютер. Для формирования институциональной среды в Казахстане утверждена концепция развития ИИ на 2024-2029 годы, разработан законопроект "Об искусственном интеллекте". Для подготовки кадров в сфере ИИ реализуются образовательные программы: AI Corporate, TUMO Center, AI People и др. Заслушаны данные о разрабатываемых цифровых решениях, таких как e-agent, egov AI, AI-терапевт, tax helper, SDU и Е-переводчик.





В ходе заседания рассмотрены темпы цифровой трансформации отраслей. Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. По словам министра, внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых ИТ-решений с 1,5-3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий. Испытания QazTech уже завершены на соответствие требованиям информационной безопасности, полноценный запуск намечен на август. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и др.





Одновременно в рамках поручений главы государства все госорганы разрабатывают карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий. Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, "109" и социальные сети. Приоритет в рамках карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект.





Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая создаваемый суперкомпьютер, дает большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов. Олжас Бектенов поручил завершить работу над картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции ИИ, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе госданных.