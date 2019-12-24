В Казахстане изменены правила возмещения расходов в командировках за счет госбюджета

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане внесены изменения в правила возмещения расходов в служебных командировках за счет госбюджета, передает Kazakhstan Today.

Правительство приняло постановление "О внесении изменения в постановление правительства РК от 11 мая 2018 года № 256 "Об утверждении правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства" от 21 ноября 2019 года.

Согласно документу, командированному работнику возмещаются расходы "по найму жилого помещения:

для руководителей и заместителей руководителей государственных учреждений, ответственных секретарей, членов Конституционного совета Республики Казахстан, начальника канцелярии президента Республики Казахстан, а также депутатов парламента и судей Верховного суда Республики Казахстан норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать десятикратного размера месячного расчетного показателя в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, семикратного размера месячного расчетного показателя - в областных центрах и городах областного значения и пятикратного размера месячного расчетного показателя - в районных центрах и городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области;

для работников государственных учреждений норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать семикратного размера месячного расчетного показателя в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, шестикратного размера месячного расчетного показателя - в областных центрах и городах областного значения, четырехкратного размера месячного расчетного показателя - в районных центрах, городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области и двукратного размера месячного расчетного показателя - в сельских округах".

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