В Казахстане изменились правила таможенного досмотра

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НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - В правила проведения таможенных досмотра и осмотра внесены изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Как сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, новые правила создадут благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности.

Внесены следующие изменения и дополнения:





1. Разработана и утверждена форма уведомления о месте и времени проведения таможенных досмотра и осмотра. Уведомление направляется уполномоченному в отношении товаров лицу, в целях упорядочения и систематизации действий должностных лиц органов государственных доходов, при совершении таможенного досмотра (осмотра), создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.

В свою очередь уполномоченное должностное лицо перед проведением таможенного досмотра обязано направить направлять уведомление о назначении места и времени проведения таможенного досмотра (осмотра) декларанту или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, если эти лица установлены, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Уведомление признается направленным в случае направления на бумажном носителе, электронным сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу, которые извещаемое лицо указало в процессе совершения таможенных операций.

2. Также внесена уточняющая правка в пункт 44, касающийся срока хранения видеозаписей таможенных досмотра и осмотра, в целях регламентации сроков хранения фотоснимков (видеозаписей) и мест хранения, а также исключения возможности преждевременного удаления видеозаписей, зафиксировавших коррупционные правонарушения, для их сокрытия.

Таким образом, изменения и дополнения внесены в целях упорядочения и систематизации действий должностных лиц территориальных органов государственных доходов при совершении таможенного досмотра (осмотра), создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, и регламентации сроков хранения фотоснимков (видеозаписей) и мест хранения, а также исключения возможности преждевременного удаления видеозаписей, зафиксировавших коррупционные правонарушения, для их сокрытия", - дополнили в КГД.

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