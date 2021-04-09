В Казахстане изучат и рассекретят закрытые архивы по политическим репрессиям

В ходе заседания были обсуждены вопросы текущей деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и её региональных филиалов.

Кушербаев отметил, что организационный этап Госкомиссии завершен и начата активная исследовательская работа ученых и экспертов в различных архивах страны. Для обеспечения деятельности Госкомиссии создан Проектный офис, в состав которого вошли ученые, исследователи и представители госорганов. Для всестороннего охвата всех направлений деятельности Госкомиссии сформированы 11 рабочих групп. Каждая группа осуществляет свою деятельность в рамках тематических планов и определенной методологии в соответствии с категориями жертв репрессий, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, для организации системной работы Госкомиссии во всех регионах страны созданы и функционируют региональные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Их возглавляют заместители акимов регионов, в составе находятся ученые, видные общественные деятели и представители государственных органов и организаций.

Как сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, все члены рабочих групп получили допуск к работе в закрытых и специальных архивах. Ученые освобождены от основной работы в вузах и научно-исследовательских институтах с сохранением зарплат и всех социальных выплат.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова рассказала о предстоящей работе по созданию Специального архивного фонда и Института национальной памяти по вопросам политических репрессий.

В ходе мероприятия было принято решение по созданию подкомиссии по всестороннему изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям и их поэтапному рассекречиванию. По итогам заседания Государственным секретарем дан ряд поручений, направленных на совершенствование деятельности ведомственных и государственных архивов, создание благоприятных условий для работы ученых и исследователей в архивах. Обозначены задачи активизации деятельности региональных комиссий и финансирования их деятельности, а также формирования информационной стратегии деятельности Госкомиссии", - проинформировали в пресс-службе.

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