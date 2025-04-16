В Казахстане лесхозам выделят более 26 млрд тенге на обновление пожарной техники

Фото: акимат области Абай

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До конца года запланировано приобрести лесхозам акиматов 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплексов и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев на заседании правительства.





По его словам, с начала года для учреждений Министерства экологии и природных ресурсов поставлено 136 малых лесных пожарных комплексов и 60 тракторов на сумму 3,7 млрд тенге. Еще 166 пожарных машин, 27 малых лесных пожарных комплексов и 15 тракторов на сумму 11,3 млрд тенге будут поставлены до конца июня.





Акиматами областей на оснащение лесхозов из местного бюджета в текущем году выделено 6,3 млрд тенге и за счет лизинга - 20 млрд тенге. Таким образом, до конца года запланировано приобрести лесхозам акиматов 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплекса и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге. Принимаемые меры позволят обновить и 100% оснастить лесхозы в 11 наиболее пожароопасных регионах страны", - подчеркнул министр.





Дополнено 15.04.2025, 11.05





В ходе выступления на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил о нехватке средств на авиационную охрану лесов.





Он подчеркнул, что авиационная охрана лесов является эффективным способом обнаружения и ликвидации лесных пожаров.





К сожалению, выделенное из республиканского бюджета финансирование недостаточно. Уважаемый Олжас Абаевич, прошу вашего содействия в решении этого важного вопроса" - сказал министр.





Отмечается, что дополнительно на авиационную охрану лесов требуется 11 миллиардов тенге.