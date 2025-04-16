15.04.2025, 10:44 50916
В Казахстане лесхозам выделят более 26 млрд тенге на обновление пожарной техники Дополнено
Фото: акимат области Абай
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До конца года запланировано приобрести лесхозам акиматов 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплексов и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев на заседании правительства.
По его словам, с начала года для учреждений Министерства экологии и природных ресурсов поставлено 136 малых лесных пожарных комплексов и 60 тракторов на сумму 3,7 млрд тенге. Еще 166 пожарных машин, 27 малых лесных пожарных комплексов и 15 тракторов на сумму 11,3 млрд тенге будут поставлены до конца июня.
Акиматами областей на оснащение лесхозов из местного бюджета в текущем году выделено 6,3 млрд тенге и за счет лизинга - 20 млрд тенге. Таким образом, до конца года запланировано приобрести лесхозам акиматов 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплекса и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге. Принимаемые меры позволят обновить и 100% оснастить лесхозы в 11 наиболее пожароопасных регионах страны", - подчеркнул министр.
Дополнено 15.04.2025, 11.05
В ходе выступления на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил о нехватке средств на авиационную охрану лесов.
Он подчеркнул, что авиационная охрана лесов является эффективным способом обнаружения и ликвидации лесных пожаров.
К сожалению, выделенное из республиканского бюджета финансирование недостаточно. Уважаемый Олжас Абаевич, прошу вашего содействия в решении этого важного вопроса" - сказал министр.
Отмечается, что дополнительно на авиационную охрану лесов требуется 11 миллиардов тенге.
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16.04.2025, 11:53 3131
На здравоохранение в 2025 году запланировано 2 трлн тенге
Фото: Пресс-служба правительства
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году на сферу здравоохранения планируют выделить 2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба правительства.
На финансирование отрасли в этом году запланировано 2 трлн тенге, в 2024 году выделялось 2,8 трлн тенге, в 2023 году - 4,467 трлн тенге", - проинформировали в пресс-службе кабмина.
Также отмечается, что Министерством здравоохранения увеличено количество квот на подготовку профильных (узких) специалистов до 2,5 тысячи мест. Повышена стипендия на 20% бакалаврам и интернам, на 15% - резидентам, магистрантам и докторантам.
С 1 сентября прошлого года на 50% увеличен размер ежемесячных государственных стипендий для студентов медколледжей. Общее количество выпускников медицинского профиля в 2024 году составило 10 570 человек, из них 52% обучались по госзаказу. За счет мер соцподдержки удалось снизить дефицит врачей в регионах на 19%, а нехватку среднего медперсонала уменьшить на 7%", - сообщили в правительстве.
В настоящее время в сфере здравоохранения Казахстана трудятся более 270 тысяч медицинских работников, включая 81 285 врачей и 190 644 представителя среднего медперсонала.
16.04.2025, 11:11 3436
Двухнедельные испытания теплосетей начнутся в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двухнедельные гидравлические испытания тепловых сетей начнутся в Алматы с 21 апреля, сообщает акимат мегаполиса.
С 21 апреля по 6 мая 2025 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. В эти дни ежедневно с 4 до 7 утра, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности", - заявили в пресс-службе со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
Подчеркивается, что в рамках проведения работ возможны локальные технические отклонения - например, появление влаги на поверхности или повреждение покрытия.
График проведения испытаний теплосетей
21 апреля:
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина;
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой;
с 21 апреля по 8 мая:
- Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева;
21 и 22 апреля:
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан - Маметовой - Абылай хана;
22 апреля:
- Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда;
22 и 23 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобоякова - Назарбаева -Маметовой - Уалиханова - Айтеке би;
23 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская;
- Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко;
- Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека;
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
с 23 по 25 апреля:
- Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская;
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова -Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя;
24 апреля:
- Наурызбайский район: Базарбай Жұманиязов - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш;
- Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова - Ратушного, в контуре улиц Рыскулова - Жансугурова - Тихова - Глазунова;
- Бостандыкский район: Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
- микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова- Басенова;
- Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД;
24 и 25 апреля:
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева -Ашимова - Ислама Каримова;
25 апреля:
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
- Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи;
28 апреля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева;
- Алатауский район: поселок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;
с 28 апреля по 6 мая:
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - река Есентай;
29 и 30 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - река Большая Алматинка;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Назарбаева - Шевченко - Желтоксан - Сатпаева - Сейфуллина - Абая - Досмухамедова;
30 апреля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова;
5 мая:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова;
5 и 6 мая:
- Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону", - добавили в пресс-службе.
Ранее в правительстве подвели итоги отопительного сезона 2024-2025 годов.
16.04.2025, 11:02 7471
Более 350 нарушений ПДД водителями мопедов выявили за 10 дней в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Астаны за 10 дней выявили 356 нарушений правил дорожного движения водителями мопедов, 81 мопед поместили на коммунальную стоянку, сообщает департамент полиции столицы.
В частности, водителя мотоцикла оштрафовали почти на 60 тыс. тенге за переоборудованную выхлопную систему.
В полиции напомнили, что с 5 апреля мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. 6 апреля в столице начались профилактические мероприятия.
Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей, напомнили в департаменте.
Рейд по мопедистам также провели в Алматы, где с начала года произошло 197 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов. В результате два человека погибли, а еще 203 получили травмы различной степени тяжести.
16.04.2025, 10:23 10271
В Алматы открылся международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии"
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылся международный форум "Модернизация в китайском стиле и сообщество единой судьбы Китая и стран Центральной Азии". Организаторами форума выступили генеральное консульство КНР в Алматы, информационное агентство "Синьхуа" (КНР), экспертный клуб "Один пояс и один путь", передает корреспондент агентства.
В ходе форума ожидаются доклады, дискуссионные выступления. С приветственным словом выступят генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, глава представительства МИД РК в Алматы Жанибек Абдрашов, руководитель представительства информационного агентства "Синьхуа" в Москве Ху Сяоган.
На пленарном заседании форума обсудят новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества Китая и стран Центральной Азии, модернизацию внешней политики Китая в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, процессы модернизации в Центральной Азии на фоне китайской парадигмы развития и другие вопросы. Модерирует пленарное заседание председатель правления экспертного клуба Булат Султанов.
16.04.2025, 09:46 13236
В Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 4,3 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге", - отметили в ведомстве.
Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:
1) ветераны ВОВ - 16 МРП (в 2025 году - 62 912 тенге);
2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:
- лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 7,55 МРП (в 2025 году - 29 687 тенге);
- лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);
3) ветераны боевых действий на территории других государств, из них:
- участники боевых действий в Афганистане - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);
- военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - 4,8 МРП (в 2025 году - 18 874 тенге);
4) труженики тыла в годы ВОВ - 2,13 МРП (в 2025 году - 8 376 тенге).
Напомним, в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Астане состоится военный парад, посвященный 80-летию Победы.
16.04.2025, 09:14 15206
В Казахстане утвердили порядок разрешения споров об общении с ребенком при разводе
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу единые правила разрешения споров между родителями и другими близкими родственниками о порядке общения с ребенком при разводе или раздельном проживании родителей. Ранее органы опеки уже рассматривали такие вопросы, однако в каждом регионе применялись свои подходы. Теперь действует единый порядок, утвержденный Министерством просвещения РК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Если родитель или другой близкий родственник - бабушка, дедушка, брат или сестра - сталкивается с ограничением в общении с ребенком, он может подать заявление в орган опеки по месту жительства ребенка", - проинформировали в министерстве.
К заявлению необходимо приложить:
- копию удостоверения личности;
- справки из наркологического и психиатрического диспансеров;
- справку об отсутствии судимости;
- подтверждение места проживания.
Рассмотрение обращения занимает до 15 рабочих дней. За это время специалисты проводят беседы с обеими сторонами, могут обследовать жилищные условия и обязательно учитывают мнение ребенка, если ему исполнилось 10 лет.
Впервые на государственном уровне установлен единый порядок рассмотрения таких чувствительных вопросов. Это поможет обеспечить защиту прав ребенка и сохранить его связь с близкими людьми, даже если взрослые не смогли договориться", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
15.04.2025, 21:23 34696
КГД предупредил казахстанцев о фейковых сообщениях
Комитет госдоходов рекомендует проявлять бдительность
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога" на электронные адреса или в WhatsApp, сообщили в КГД МФ РК.
Все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму", - напомнили в комитете.
В ведомстве добавили, что информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет портала электронного правительства и в мобильные приложения e-Salyq. Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП.
КГД рекомендует проявлять бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять деньги, не переходить по сомнительным ссылкам, не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные, проверять достоверность полученных сообщений.
Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется", - добавили в комитете.
15.04.2025, 16:02 45276
Токаев подписал закон о запрете финансирования легионеров за счет госбюджета
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Акорда.
Закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.
Документом усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации. Установлен запрет финансирования иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.
Отныне за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры.
Согласно новому закону, уполномоченный орган будет разрабатывать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств. В свою очередь, приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.
Вместе с тем разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие "национальные стандарты спортивной подготовки".
Кроме того, уполномоченный орган наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.
Напомним, за последние два года из бюджета Казахстана было выделено более 200 миллиардов тенге на зарплаты иностранных футболистов.
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