В Казахстане могут ввести обязательную временную регистрацию автомобилей, зарегистрированных в странах ЕАЭС

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Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане решается вопрос введения обязательной временной регистрации автомобилей, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

Ежедневно органами внутренних дел на автодорогах страны фиксируются сотни нарушений правил дорожного движения (ПДД) со стороны автовладельцев транспортных средств с иностранной регистрацией, в результате которых совершаются дорожно-транспортные происшествия (ДТП) со смертельным исходом (в 2018 году совершено 42 тыс. нарушений ПДД, с начала текущего года - порядка 50 тыс.)", - проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

При этом в ведомстве отмечают, что из-за отсутствия необходимой информации в базе данных МВД на транспортные средства с иностранной регистрацией привлечь нарушителей ПДД к ответственности в оперативном порядке не всегда представляется возможным.

В этой связи решается вопрос введения обязательной временной регистрации автомобилей, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза, при их длительной эксплуатации на территории нашей страны. Речь идет не о запрете эксплуатации данных транспортных средств, введения каких-либо ограничительных мер, тем более о так называемой "растаможке" или уплате налогов. Вопрос стоит только о временной регистрации, которую автовладельцы смогут произвести в режиме "онлайн" и бесплатно", - пояснили в МВД.

Учет иностранных автомобилей позволит, в случае совершения правонарушения, фиксировать автоматическими системами, привлечь нарушителя к административной или уголовной ответственности, что в свою очередь обеспечит исполнение принципа неотвратимости наказания за содеянное.

По данным пресс-службы, 26 августа по республике зафиксированы две аварии с трагическими последствиями с участием автомобилей из стран ЕАЭС.

Первая произошла на территории Актюбинской области. Водитель минивэна с армянским учетом, не справившись с управлением, допустил опрокидывание, в результате чего один пассажир погиб и еще семь человек, включая самого водителя, с различными травмами госпитализированы.

Второе ДТП имело место в Алматинской области на автодороге Алматы - Бишкек. Водитель, управляя автомашиной с регистрацией Кыргызской Республики, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной встречного направления. В результате три человека погибли, семеро - госпитализированы.

По указанным фактам проводится досудебное расследование.

Отметим, в Казахстане принимаются и другие меры по снижению аварийности на дорогах. В мае в МВД проинформировали, что планируют ввести ограничение скорости движения автобусов до 50 километров в час в населенных пунктах и до 80 километров в час на загородных трассах. По данным комитета административной полиции МВД, ежегодно по вине водителей автобусов совершается порядка 500 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают около 50 и получают увечья свыше 700 человек.

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