МВД предлагает снизить скорость движения автобусов на трассах и в населенных пунктах

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Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют ввести ограничение скорости движения автобусов до 50 километров в час в населенных пунктах и до 80 километров в час на загородных трассах, передает Kazakhstan Today.

По данным комитета административной полиции МВД, ежегодно по вине водителей автобусов совершается порядка 500 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают около 50 и получают увечья свыше 700 человек.

Анализ статистики таких ДТП свидетельствует о том, что причины сложившейся ситуации кроются прежде всего в низкой транспортной дисциплине самих водителей, отсутствии соответствующей целенаправленной профилактической работы и контроля со стороны должностных лиц, ответственных за выпуск пассажирского автотранспорта на линию. Так, в 2018 году полицией совместно с инспекцией транспортного контроля в ходе совместных рейдов выявлены около 37 тыс. нарушений, допущенных водителями пассажирского транспорта, а в текущем году уже более 7 тыс.", - сообщили в комитете.

Отмечается, что проведением одних только рейдов нельзя в полной мере обеспечить надлежащий уровень безопасности при пассажирских перевозках, необходимо принимать системные меры, в том числе законодательного характера.

"Министерство внутренних дел совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработали проект дорожной карты по повышению безопасности пассажирских перевозок. Проектом предусматривается ряд комплексных мер. В частности, введение ограничения скорости движения автобусов в населенных пунктов до 50 километров в час, на загородных трассах - до 80 километров в час. На сегодня максимальная скорость не должна превышать 60 километров в час в населенных пунктах, а на загородных трассах - не более 90 километров в час", - сказал на брифинге в МВД РК сообщил председатель комитета административной полиции Максат Байболов.

Также планируется усиление квалификационных требований к водителям автобусов и запрет на переоборудование автобуса.





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