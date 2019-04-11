Шесть человек пострадали при столкновении трёх автобусов на трассе в Карагандинской области

Караганда. 10 апреля. Kazakhstan Today - На трассе Караганда - Майкудук столкнулись три маршрутных автобуса, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутных автобусов на трассе Караганда - Майкудук поступило в полицию сегодня, в 14.25.

По предварительной версии 61-летний водитель маршрутного автобуса №56 не справившись с рулевым управлением задел попутно следовавший автобус №40, после чего следом ехавший второй маршрутный автобус под №56 столкнулся с первым автобусом под №56. В результате ДТП на данный момент обратились в медучреждения 6 пассажиров первого автобуса №56, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Полицейские выясняют обстоятельства данного ДТП. Уточняется, что его виновники будут привлечены к административной ответственности.

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