В Казахстане намерены усилить адмответственность за нарушение в области теплоэнергетики

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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев презентовал проект нового закона "О теплоэнергетике" и двух сопутствующих к нему законопроектов.





По его словам, проект нового закона "О теплоэнергетике" разработан при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития.





На сегодня отсутствует отдельный отраслевой закон "О теплоэнергетике", что привело существующим пробелам в законодательстве и накоплению множества проблем в данной отрасли, таких как отсутствие стратегических целей и планов развития, отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли, не эффективностью предприятий и так далее", - заявил министр.





С целью урегулирования данных вопросов министерством разработан данный законопроект, при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития, подчеркнул он.





Законопроект предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики.





За Министерством энергетики, будет закреплена функция по руководству в сфере транспортировки тепловой энергии, которую в настоящее время осуществляет Министерство индустрии и инфраструктурного развития. В свою очередь, Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет ответственным за системы теплоснабжения в части внутридомового потребления тепловой энергии, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству", - сообщил глава Минэнерго.





Вместе с тем, отметил он, в законопроекте предусмотрены нормы, согласно которым контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования) переходят от МИО в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.





Алмасадам Саткалиев подчернул, что ключевым аспектом закона является внедрение нового инструмента - мастер-плана развития теплоэнергетики.





Мастер-план призван обеспечить плановое поступательное развитие теплоэнергетики, взаимоувязанное с планами и программами развития территорий, строительства жилья, динамики численности населения, развития промышленности и другими факторами. Необходимо отметить, что мастер-планы будут учитывать не только развитие тепловых сетей и требуемые тепловые мощности теплоисточников, с учетом развития населенных пунктов по технической части, но и экономическую сторону данного вопроса", - пояснил министр.





Мастер-планы развития теплоэнергетики будут разрабатываться и утверждаться на уровне МИО.





В рамках апробации данного механизма, международными экспертами, привлеченными АБР на сегодня реализован пилотный проект по разработке мастер-плана города Шахтинск Карагандинской области", - сообщил он.





Кроме того, планируется осуществить реформирование отрасли за счет совершенствования механизмов планирования развития, стимулирования повышения энергоэффективности на всех стадиях производственного процесса (производство, передача, потребление), обеспечение необходимой нормативной правовой базы для покрытия существующих правовых пробелов и усиления административной ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики.





Предусмотрены нормы по мониторингу и контролю за всей отраслью, что позволит осуществлять консолидированный сбор информации и анализ отрасли с целью выработки необходимых мер для дальнейшего развития.





Также будет обеспечена разработка необходимых технических норм и стандартов по эксплуатации объектов теплоэнергетики, норм потребления, правила коммерческого учета качество топлива, используемого для производства тепловой энергии.





По словам министра, в изначальной версии законопроекта предусматривался пересмотр политики тарифообразования в сфере теплоэнергетики для улучшения состояния отрасли и повышения инвестиционной привлекательности, путем передачи функций утверждения тарифной методики, учитывающей все обоснованные затраты субъектов естественных монополий в полномочия Министерства энергетики.





Однако, в ходе согласования данные нормы не были поддержаны уполномоченным органом в сфере естественных монополий. При этом, данный проект устанавливает четкие и исчерпывающие полные принципы тарифного регулирования, и критерии которым должны соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию, а именно совершенствование тарифной методологии, обеспечение экономически обоснованного тарифа, возможность привлечения инвестиций", - заявил он.





Как отметил Алмасадам Саткалиев, с целью возможности приведения тарифов на тепловую энергию к экономически обоснованному уровню и не вызвать социальную напряженность среди населения предусмотрен механизм осуществления прямой бюджетной поддержки уязвимых потребителей, а не субъектов теплоснабжения.





Данный механизм позволит создать условия для привлечения инвестиций, а также повышения надежности и качества теплоснабжения", - заверил министр.





Кроме того, проект закона предполагает нормы в части повышения энергоэффективности, стимулирования к развитию в случае экономической и технической целесообразности внедрения ВИЭ в систему централизованного теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло), введение инструментов мониторинга отрасли, в том числе в части используемого топлива.





Согласно Предпринимательского кодекса, проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.Однако качественное проведение государственного энергетического контроля с применением проверочных листов невозможно из-за отсутствия правового основания включения в проверочные листы требований по эксплуатации энергооборудования изложенных в паспортах заводов-изготовителей, которые не относится к нормативно правовым актам", - сообщил глава Минэнерго.





Он подчеркнул, что данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния, соблюдения условий эксплуатации и режимов работы энергооборудования энергопредприятий и потребителей.





На основании вышеизложенного, Министерством энергетики были подготовлены поправки по усилению функций органа государственного энергетического надзора по которым проведен анализ регуляторного воздействия (АРВ) усилений государственного энергетического контроля. Однако, в ходе согласования данные нормы не были поддержаны в полной мере уполномоченным органом в сфере развития предпринимательства", - сообщил он.





По словам министра, регуляторный инструмент, согласованный по итогам АРВ не позволяет осуществлять действенный контроль, направленный на обеспечение безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан.





Единственным изменением в рамках проекта закона является периодический профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, проводимый не более 1 раз в полугодие на основе системы управления рисками и с применением проверочных листов, который не даст должного эффекта.





Также в части теплоснабжения увеличения штрафов за нарушение срока получения паспорта готовности к отопительному сезону и включены новые нормы по привлечению к административной ответственности за:





несоблюдение нормативов запасов топлива ТЭЦ и котельными;

самовольное подключение к тепловым сетям систем теплоснабжения.





Текущие поправки в рамках законопроекта, никак не повлияют на повышение энергетической безопасности страны и контрольные функции Комитета атомного и энергетического контроля и надзора не будут усилены", - добавил Алмасадам Саткалиев.



