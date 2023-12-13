В Казахстане объем экспорта обрабатывающей промышленности превысил $26 млрд
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в прошлом году объем экспорта обрабатывающей промышленности превысил $26 млрд. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз".
Работа по индустриализации ведется в последние годы высокими темпами. В прошлом году объем экспорта обрабатывающей промышленности превысил 26 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. В прошлом году в эту отрасль привлечено 1,5 триллиона тенге инвестиций. Созданы максимальные условия для развития перерабатывающих предприятий. В результате сумма налогов, уплачиваемых в республиканский бюджет, выросла в 5 раз. Таким образом, представители бизнеса стали надежными партнерами государства", - сказал Токаев.
Он напомнил, что в этом году начался переход на новую экономическую модель.
В недавнем послании мною поставлена амбициозная задача к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза - до 450 миллиардов долларов. Эта задача - не плод пустых фантазий, но тщательно просчитанный правительством план действий. Для решения этой задачи необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны", - сказал президент.
Он напомнил, что на прошлой неделе был подписан указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций.
Теперь деятельность инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов. Штаб получил право разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона. Крайне важно то, что штаб наделен полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению госорганами и нацкомпаниями. Эти меры призваны содействовать улучшению инвестиционного климата в стране. Все члены инвестиционного штаба несут персональную ответственность за эту работу", - сообщил глава государства.
Токаев отметил, что в привлечении инвестиций главным должен стать принцип "ноль бюрократии - максимум конкретных действий". От государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты.
Как вам известно, в соответствии с моим поручением, инвесторы, вкладывающие свои средства в обрабатывающий сектор, в следующем году будут освобождаться от уплаты налогов в течение трех лет. Эти системные меры носят беспрецедентный и решительный характер. Иначе в условиях жесткой международной конкуренции за инвестиции нам будет сложно добиться намеченных целей", - добавил он.
Как вы знаете, ранее мною было поручено оградить отечественный бизнес от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. В результате принятых мер количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза (с 837 до 402). Почти в пять раз уменьшилось число уголовных производств, прекращенных по реабилитирующим основаниям (с 416 до 92)", - сказал президент.
По его словам, особое внимание уделяется сервисному сопровождению инвестиционных проектов органами прокуратуры. Будет внедрена система поддержки инвестпроектов по принципу "зеленого коридора". Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций.
Необходимо продолжить процесс индустриализации в стране. В этом направлении уже принят ряд конкретных мер. Два года назад был принят специальный закон "О промышленной политике". Крайне важно обеспечить перерабатывающие предприятия дешевым сырьем. На сегодняшний день заключено 25 соглашений с крупными производителями сырья. Кроме того, приняты дополнительные меры по удешевлению его стоимости. Со следующего года крупные производители сырья будут обязаны обеспечивать потребности внутреннего рынка. При этом, экспортировать сырье они смогут только в том случае, если полностью обеспечат спрос отечественных перерабатывающих предприятий. Это решение позволит увеличить выпуск готовой продукции и увеличить экспорт на внешние рынки. Кроме того, будут созданы тысячи рабочих мест", - сказал Токаев.