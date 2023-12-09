В Казахстане новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года

В рамках нового Налогового кодекса налоговая отчетность сократится на 30%, а количество налоговых платежей - на 20%

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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2025 года заработает новый Налоговый кодекс. С его принятием новые проекты обрабатывающего сектора будут освобождены от налогов сроком на три года. Об этом сообщил - В Казахстане с 2025 года заработает новый Налоговый кодекс. С его принятием новые проекты обрабатывающего сектора будут освобождены от налогов сроком на три года. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата.





Как отметил глава правительства, одним из важных аспектов улучшения инвестиционной привлекательности является предсказуемая и прозрачная налоговая политика. В этой связи для перезагрузки фискального регулирования в Казахстане разработан новый Налоговый кодекс. В настоящее время он активно обсуждается на разных площадках с представителями бизнес-сообщества и международных организаций. С начала года проведено более 250 рабочих встреч и поступило свыше тысячи предложений. Все вопросы еженедельно выносятся на рассмотрение постоянной рабочей группы.





Сохраняя действующие стимулы, в рамках нового Налогового кодекса будет внедрена сервисная модель администрирования, ориентированная на налогоплательщика. Налоговая отчетность сократится на 30%, а количество налоговых платежей - на 20%", - сказал Алихан Смаилов.





Он добавил, что виды деятельности для применения режима розничного налога будут расширены в два раза, что позволит охватить более миллиона налогоплательщиков.





Основное внимание в ходе заседания также было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности, субсидирования сельхозпроизводителей и др.





Алихан Смаилов отметил, что привлечение инвестиций остается одним из ключевых факторов роста экономики и одним из приоритетов работы правительства РК.





В республике внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях. Наряду с этим гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении соглашения об инвестиционных обязательствах и введены фискальные стимулы при заключении улучшенного модельного контракта по сложным нефтегазовым проектам.





Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос по ограничению размера вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц-нерезидентов. Теперь данное ограничение будет распространено только на операции с компаниями, находящимися в офшорных юрисдикциях", - сказал премьер-министр.





Также отмечено, что благодаря уже принятым мерам Казахстан за год поднялся на 6 пунктов в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD и занял 37-е место.





По итогам обсуждения глава правительства поручил уполномоченным госорганам проработать все озвученные предложения и рекомендации.



