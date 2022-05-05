В Казахстане образованы Абайская, Жетысуская и Улытауская области

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом постановил:
1. Перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Конаев.
2. Образовать:
1) область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;
2) область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;
3) область Улытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.
Установить, что местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Конаев располагаются в городе Талдыкоргане", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.
Правительству Республики Казахстан совместно с Верховным судом, Высшим судебным советом Республики Казахстан, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту, поручено в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) и принять иные меры по реализации настоящего указа.
Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам областей Абай, Жетісу, Улытау, а также Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций", - говорится в документе.
Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Напомним, выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую.