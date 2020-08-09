В Казахстане перепись населения перенесли на 2021 год

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане перепись населения перенесли на октябрь 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №419 "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году", провести национальную перепись населения Республики Казахстан планировалось с 1 по 30 октября 2020 года. В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране принято решение о переносе Национальной переписи населения на октябрь 2021 года", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Методы проведения Национальной переписи населения остаются без изменений, то есть с 1 по 15 октября проводится интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.





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