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В Казахстане планируют производить военные вертолеты Н-145М

08.06.2019, 11:32 13150
Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют производить военные вертолеты Н-145М. Об этом стало известно в ходе VIII заседания казахстанско-французской комиссии по сотрудничеству в области вооружения, передает Kazakhstan Today.
 

Строительство военных вертолетов будет налажено на базе ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг". Отметим, что до настоящего времени военные вертолеты в Казахстане не производились. Кроме того, данное производство будет единственными в Центральной Азии - в этой связи на базе данного предприятия запланировано проведение сервисного обслуживания вертолетов такого класса, в том числе находящихся на вооружении других государств региона", - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

 
Основной акцент на заседании был поставлен на увеличении инвестиций и трансферте технологий для производства перспективных видов вооружения и военной техники в интересах Вооруженных сил РК и третьих стран.
 
В работе комиссии под председательством первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Талгата Жанжуменова приняли участие представители государственных органов и оборонных предприятий Казахстана и более десяти оборонных предприятий Франции, являющихся мировыми лидерами в области военной промышленности: Nexter, Safran, Thales, Airbus и др. Французскую делегацию возглавил представитель Министерства вооруженных сил Франции, генерал-инженер по вооружению Тома Лерн.
 
"В числе наиболее важных результатов двухдневной работы, также и достигнутые договоренности с компанией Safran о сборке обзорных систем для вертолетов российского и европейского типов, а также организация производства и сервиса авиационной электроники для самолетов СУ-30СМ", - отметили в ведомстве.
 
Особое внимание во время переговоров было уделено перспективам сотрудничества в сферах кибербезопасности и цифрового развития. Стороны договорились о продолжении расширения взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере и привлечении взаимных инвестиций.
 
По итогам заседания комиссии был подписан протокол.
 

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