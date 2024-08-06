В Казахстане планируют установить новые требования к выдаче микрокредитов
Документ доступен для публичного обсуждения до 19 августа
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АРРФР разместило на сайте "Открытые НПА" проект документа "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 232 "Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита". Документ доступен для публичного обсуждения до 19 августа.
Требования к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита дополнены пунктом, оговаривающим общие условия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом на срок до 45 дней, в размере, не превышающем 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году).
При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств заемщика или срока их уплаты, организацией составляется и выдается заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.
Указывается, что к договору о предоставлении микрокредита прилагается подписанный сторонами график погашения микрокредита.
При этом требования по заполнению графика погашения микрокредита не распространяются на договор, если погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита.
Если заемщиком (созаемщиком) является физическое лицо, график погашения микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит перечень предложенных организацией методов погашения микрокредита с отметкой заемщика (созаемщика) о выбранном методе.
Проект предусматривает установление требований к договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят брать кредиты при наличии просрочек.
Закредитованность населения в Казахстане за последние 2 года выросла в 3 раза - до 18 трлн тенге. 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге.