06.11.2024, 11:54 20801
В Казахстане появятся приемные профессиональные семьи
Фото: pixabay.com
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект, закрепляющий новое понятие - "приемная профессиональная семья", сообщили в пресс-службе мажилиса.
Такие семьи станут альтернативой центрам адаптации несовершеннолетних, в которых дети находятся до определения в приемные семьи или госучреждения. Альтернативная форма будет распространяться на четыре категории: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных детей, а также пострадавших от насилия в своих семьях", - проинформировали в нижней палате парламента.
Воспитатели приемных семей должны быть гражданами Республики Казахстан в возрасте от 30 до 53 лет, обладающими жильем для создания комфортных условий для детей.
В кулуарах мажилиса вице-министр просвещения Едил Оспан сообщил, что кандидаты в приемные семьи будут проходить обязательное обучение и получать аккредитацию.
Сначала они (кандидаты в приемные профессиональные семьи. - Прим. ред.) подают заявку. После этого органы опеки проводят психологическую диагностику кандидатов, их обучение. Следовательно, по итогам обучения они будут сдавать экзамены, проходить аккредитацию. То есть органы опеки будут выдавать официальный документ, что кандидаты являются приемными профессиональными семьями", - пояснил вице-министр.
Также приемные семьи могут принять не более 4 детей одновременно на срок не более полугода. При этом на основании договора с органом опеки или попечительства семьи обязаны принимать детей в любое время и без права выбора.
Работа воспитателей будет оплачиваться ежемесячно в размере 70 МРП (МРП в Казахстане на 2024 год - 3692 тенге), кроме того, государство будет выделять по 10 МРП на содержание каждого ребенка.
Приемные профессиональные воспитатели будут обязаны ежеквартально представлять отчеты в органы опеки о состоянии здоровья детей, о процессе их воспитания, использовании выделенных средств на содержание детей, а также об управлении их имуществом.
Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан сообщал, что институт приемных профессиональных семей предлагается ввести для продолжения практики сокращения количества воспитанников детских домов.
По данным исследования Finprom, в Казахстане в прошлом году численность детей, поступивших в дома ребенка, выросла на 8,5%.
новости по теме
07.11.2024, 09:38 836
Главу фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих подозревают в мошенничестве
Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге
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Усть-Каменогорск. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в мошенничестве изобличен руководитель корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих, сообщили в пресс-службе Антикора.
Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путем перечисления на свой карточный счет под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка. Расследование продолжается", - говорится в сообщении Антикора.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
07.11.2024, 09:03 3921
Назначены новые члены Центральной избирательной комиссии РК
Фото: Акорда
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил членов Центральной избирательной комиссии РК, сообщила пресс-служба Акорды.
Указами главы государства Айманакумов Азамат Максотович и Бортник Михаил Михайлович назначены членами Центральной избирательной комиссии РК.
Кроме того, указами президента от должностей членов ЦИК освобождены Мустафина Сабила Сапаровна и Петров Константин Викторович.
07.11.2024, 08:15 5706
Министр иностранных дел России прибыл в Астану
Фото: МИД РФ
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МИД России Сергей Лавров в среду прибыл с рабочим визитом в Астану. Поездка состоялась в преддверии государственного визита в Казахстан президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в РК.
В ходе визита глава внешнеполитического ведомства России проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу. В ходе встречи будет обсуждаться весь спектр двусторонних отношений, включая экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Значительное внимание, безусловно, будет уделено политическим вопросам, которые приобретают особую актуальность на фоне сложной ситуации в мире. Министры "сверят часы" по ключевым региональным и международным темам, координации усилий в рамках таких интеграционных объединений, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
Сообщается, что в ходе визита Лаврова состоится церемония подписания Плана мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел России и Министерством иностранных дел Казахстана на 2025-2026 годы.
Помимо проведения переговоров министр выступит с лекцией в Дипломатическом институте Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, а также посетит Свято-Успенский кафедральный собор по случаю празднования 25-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви.
В посольстве отметили, что двустороннее сотрудничество между Москвой и Астаной регулируется обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений). Основополагающие российско-казахстанские документы - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года, Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированной в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.
Россия высоко ценит уровень взаимодействия с Казахстаном в рамках ЕАЭС. Союз продвигает позитивную и неконфронтационную повестку без использования политически мотивированных санкций и попрания базовых принципов международного права", - добавили в ведомстве.
Кроме того, Москва и Астана продолжают совместную работу в ОДКБ по выстраиванию надежной системы коллективной безопасности и укреплению миротворческого потенциала организации, координируют позиции в рамках ШОС, в том числе по совершенствованию механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности.
Созвучны подходы двух государств к сотрудничеству на Каспии. С учетом стратегической важности Каспийского региона сохраняется необходимость укрепления многоплановых связей в рамках "каспийской пятерки", приверженность ключевым принципам регионального сотрудничества, зафиксированным в подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Россия и Казахстан - проверенные временем стратегические партнеры и ближайшие союзники. Высоко ценим сложившиеся доверительные, конструктивные отношения между руководством наших стран. Принимаемые на высшем и высоком уровнях решения отвечают чаяниям и коренным интересам двух добрососедских, дружественных народов", - сообщили в посольстве.
Россия - один из ведущих торговых партнеров Казахстана, страна занимает второе место по объему товарооборота во внешней торговле Казахстана.
Учитывая, что у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница, пристальное внимание страны уделяют развитию межрегиональных и приграничных связей. Отмечаем взаимный настрой на расширение контактов в этой сфере со стороны общественности и бизнес-кругов двух стран. Юбилейный XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится в Уфе 27 ноября. В его пленарной сессии в онлайн-формате планируется участие президентов двух стран", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества остается взаимодействие в сфере образования. По числу студентов в России Казахстан находится среди лидеров. В вузах РФ обучаются порядка 60 тыс. граждан РК. Увеличивается количество казахстанцев, являющихся студентами в России по государственной квоте.
Расширяется сеть филиалов российских вузов в республике. На сегодняшний день в РК представлены семь высших образовательных учреждений России. В ближайшее время откроет свои двери филиал МГИМО (У) в Астане.
06.11.2024, 19:36 34891
Минтруда советует населению изменить график работы, чтобы встречать детей в темноте
Фото: istockphoto.com
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, как быть родителям, чьи дети возвращаются из школы в темноте, сообщает Zakon.kz.
Мы проговаривали, что работник, который работает и состоит в трудовых отношениях с работодателем, может уйти на индивидуальный график работы, и чтобы дети не возвращались по темноте домой, он может перенести свой график для того, чтобы встречать этих детей из школы, водить и забирать из школы", - отметила министр.
По ее словам, министерство не планирует подавать инициативы для пересмотра решения о едином часовом поясе, так как у правительства по этому вопросу сформирована консолидированная позиция.
Ранее министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова заявила, что увеличение количества жалоб казахстанцев на здоровье в связи с переводом времени в министерстве не зафиксировано.
В кулуарах мажилиса министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев рассказал, при каких условиях в школах могут сокращать время уроков, чтобы школьники добирались домой засветло.
06.11.2024, 18:38 36276
Передача госуслуг ЦОНов в частные руки: предприниматели получат ограниченный доступ к персональным данным казахстанцев
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках передачи государственных услуг центров обслуживания населения в частные руки в Казахстане предприниматели получат ограниченный доступ к персональным данным жителей страны, сообщил в ходе пресс-конференции руководитель службы нормотворчества госкорпорации "Правительство для граждан" Нурлан Баймурзаев.
По его словам, бизнесмены получат доступ к таким персональным данным, как ИИН, ФИО и номера телефонов казахстанцев, сообщает zakon.kz.
Надо понимать, что персональные данные бывают разные. Бывают открытые персональные данные и закрытые персональные данные. Данные о состоянии здоровья, финансовом положении, усыновлении или удочерении не могут быть раскрыты. Граждане, для того чтобы купить билеты, например, заплатить в банке, предоставляют ИИН, ФИО. Это открытые персональные данные. В этом нет большой угрозы. При этом любой предприниматель, который работает с персональными данными, обязан обеспечить защиту и сохранность", - заявил Нурлан Баймурзаев.
Как пояснил руководитель службы нормотворчества госкорпорации "Правительство для граждан", в Казахстане сложился круг предпринимателей вокруг ЦОНов, так называемые помогайки. Это теневой бизнес. Принятые законодательные меры позволяют регулировать эту сферу. Уже поступило свыше 160 заявок от предпринимателей на оказание услуг ЦОНов, что свидетельствует об интересе бизнеса к участию в проекте.
Ранее стало известно, что госкорпорация "Правительство для граждан" ищет партнеров для сотрудничества среди бизнеса. Один из форматов участия - создание собственного центра обслуживания населения для оказания государственных услуг, а также доверительное управление ЦОНами.
Сегодня депутат мажилиса Екатерина Смышляева раскритиковала решение о приватизации центров обслуживания населения.
Она подчеркнула, что закон был принят для того, чтобы упорядочить работу более 20 действующих на тот момент частных организаций и целого рынка нерегулируемых и бесконтрольных "помогаек". Они работали без требований и правил в рамках пилотных проектов или в тени.
06.11.2024, 18:00 38246
Нарушения более чем на два млрд тенге: госаудит выявил проблемы в борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане
Установлено 9 системных недостатков
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам государственного аудита были выявлены системные проблемы, снижающие эффективность борьбы с наркоманией и наркобизнесом в стране, сообщает Высшая аудиторская палата Республики Казахстан.
Аудиторские мероприятия охватили министерства внутренних дел, здравоохранения и юстиции, а также подведомственные организации Пограничной службы КНБ РК. Аудит затронул период с января 2019 года по июнь 2024 года (...) Установлены факты нерационального использования средств. Например, за 2023-2024 годы одним из администраторов бюджетных программ из-за неосвоения возвращено в бюджет 2 млрд тенге. В отдельных организациях отмечены системные недостатки при планировании расходов на приобретение специальных технических средств и досмотрового оборудования: запланированные суммы в некоторых случаях превышали фактическую стоимость по сопроводительным документам или коммерческому предложению в 4-5 раз. Это привело к неэффективному планированию средств", - проинформировали в ВАП.
Также, по информации пресс-службы, до сих пор не исполнены инициативы по разработке единой модели профилактики наркомании.
Наряду с этим социальная реабилитация наркозависимых лиц не является медицинской деятельностью и не подлежит регулированию со стороны Министерства здравоохранения. Как следствие, в этом направлении отсутствуют стандарты и утвержденные методики", - заявили в палате.
Всего госаудитом выявлены нарушения на 2,2 млрд тенге. В их числе:
- финансовые нарушения - 14,7 млн тенге;
- неэффективное планирование средств - свыше 2 млрд тенге;
- неэффективное использование средств - 251,6 млн тенге.
Установлено 9 системных недостатков. По 3 фактам с признаками административных правонарушений материалы переданы в уполномоченные органы. По итогам аудиторских мероприятий ВАП направила объектам аудита предписания об устранении выявленных нарушений. Их исполнение будет находиться на контроле до полного завершения", - добавили в пресс-службе.
Ранее финансовые нарушения на 1,3 млрд тенге выявил госаудит в сфере строительства.
06.11.2024, 17:40 40511
В мажилисе выступили против приватизации ЦОНов
Депутат адресовала запрос первому заместителю премьер-министра Казахстана Роману Скляру
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Екатерина Смышляева раскритиковала решение о приватизации центров обслуживания населения, передает корреспондент агентства.
К необъяснимым решениям по приватизации стратегических объектов все уже привыкли, поэтому сомнений эта информация не вызвала, а вызвала справедливое возмущение граждан, в том числе экспертов в сфере защиты персональных данных. При этом такие действия якобы предусмотрены новеллами законодательства. Закон о деятельности государственной корпорации действительно был принят в начале года. При этом законом, напротив, были введены требования к партнерским организациям в части процесса приема и выдачи документов, защиты данных и особенностям аутентификации услугополучателей", - прокомментировала депутат.
Она подчеркнула, что закон был принят для того, чтобы упорядочить работу более 20 действующих на тот момент частных организаций и целого рынка нерегулируемых и бесконтрольных "помогаек". Они работали без требований и правил в рамках пилотных проектов или в тени.
По ее словам, для этого государственная услуга была формально разделена на две части - это сервис по выдаче и приему документов и непосредственно сама услуга. Такой подход позволил четко ограничить участие частных организаций в процедурах, касающихся работы с большими массивами данных, в том числе персональных. Закон, по сути, сделал передачу государственных функций в рынок невозможной, поскольку для партнеров речь идет только о приеме и выдаче результатов.
Вместо того чтобы делать громкие провокационные заявления о приватизации, госкорпорации необходимо активизировать работу по решению текущих проблем и реализации законодательных новелл. Число "помогаек" вокруг ЦОНов не уменьшилось, более того, они институализировались в консалтинговые фирмы. По-прежнему сельчане ездят получать госуслуги за десятки километров. Есть вопросы к обеспечению безопасности персональных данных", - сказала Екатерина Смышляева.
Депутат предложила провести ревизию работающих партнеров на предмет соблюдения новых требований закона к партнерским организациям, усилить работу по упорядочиванию деятельности "помогаек", которые по-прежнему концентрируются вокруг ЦОНов, и не допустить передачи функций бэкофисов, а тем более приватизацию инфраструктуры государственной корпорации в частные руки.
Кроме того, депутат отметила, что во избежание появления новых мошеннических схем, связанных с лжепартнерами ЦОНов, информацию об официально заключенных соглашениях и партнерских офисах необходимо сделать максимально публичной и доступной для граждан.
06.11.2024, 17:12 42296
В Алматы усложнят процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права
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Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы усложнят процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права, сообщает филиал государственной корпорации "Правительство для граждан" по Алматы.
Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию. Двухфакторная аутентификация - это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность: первый - с помощью SMS, второй - биометрическая идентификация", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что перед началом тестирования услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным.
SMS будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства. После успешной авторизации кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию. К слову, нововведение начало действовать с 11 октября в Астане", - добавили в алматинском филиале госкорпорации.
Ранее eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?