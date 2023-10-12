В Казахстане предлагают усилить регулирование религиозных объединений   

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова на заседании мажилиса предложила усилить регулирование религиозных объединений в стране.





Дуйсенова подчеркнула, что религиозный вопрос весьма чувствительный и в этой сфере необходимо совершенствовать действующее законодательство.





По ее словам, в международном законодательстве принимаются меры по усилению функций государства.





Необходимо прежде всего усилить наше законодательство и также отрегулировать вопросы деятельности религиозных объединений", - заявила Дуйсенова.





Также зампремьера обратила внимание на имеющиеся недоработки в организационных вопросах, в частности в вопросе ношения хиджаба.





Отвечая на вопрос депутата о принимаемых мерах по обеспечению нацбезопасности, Дуйсенова отметила, что имеется комплексный план по борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом. В этом направлении проделана большая работа, но проблема остается сложной.









В частности, она обратила внимание, что государство не имеет возможности ограничивать контент в соцсетях, пропагандирующий религиозные течения.





Напомним, президент поставил точку в нашумевшем вопросе о ношении хиджаба в школах Казахстана.





Школа - это прежде всего образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения - это выбор и частное дело каждого гражданина. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет и у него сформируется собственное мировоззрение", - сказал Токаев.





Прения по поводу ношения хиджаба в школах не раз разгорались в соцсетях, однако Министерство просвещения Казахстана каждый раз заявляло, что в школах разрешена только школьная форма. В то же время ведомство пытается решить вопрос, как охватить образованием девочек, которых не пускают в школу из-за запрета носить хиджаб.





В Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба.





Напомним, в Кокшетау скончался двухлетний ребенок. Его родители по религиозным убеждениям отказались от переливания крови.



