Гибель ребенка из-за отказа от переливания крови: полиция ведет расследование  

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Кокшетау. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция расследует гибель двухлетнего ребенка в Кокшетау, которая произошла по причине отказа родителей от переливании крови, сообщил в кулуарах правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.





По словам Кожаева, этот случай зарегистрирован в ЕРДР, проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям врачей и родителей.





Нужен комплекс мероприятий чтобы понять, почему это произошло. По первоначальным сведениям, родители являются сторонниками определенного религиозного течения, поэтому они выступили против (переливания крови. - Прим. ред.). Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, почему произошла эта смерть. Связана ли она с отказом, или действиями врачей, или смерть наступила из-за заболевания", - рассказал представитель МВД.









28 сентября в реанимации одной из больниц Кокшетау скончался двухлетний малыш. Ребенку по жизненным показаниям рекомендовали переливание крови и ее компонентов.





Однако для данной процедуры требуется согласие законных представителей несовершеннолетних.



