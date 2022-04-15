В Казахстане предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний

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НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам. На повестке заседания обсуждался вопрос поддержки и развития IT-отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что профильным ведомством на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и совместно с экспертным сообществом выработан ряд предложений по поддержке отечественной сферы информационных технологий.

В частности, предлагается предоставление отсрочки от воинской службы для IT-специалистов, льготное кредитование для внедрения отечественных IT-решений, продление действия налоговых преференций в Astana Hub по принципу экстерриториальности до 2029 года", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК .

Для оперативного реагирования на поступающие запросы от IT-специалистов, проявляющих интерес к работе в Казахстане, создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, НАО "Правительство для граждан" и акиматов городов Нур-Султана и Алматы. В рамках деятельности рабочей группы уже налажены коммуникации с компаниями, заинтересованными в релокации в Казахстан.

Кроме того, для получения актуальной информации создан веб-сайт с подробными инструкциями о въезде, пребывании и открытии компаний, а также о мерах господдержки IT-отрасли.

Создана группа в соцсетях, где участники могут получить оперативные ответы на вопросы, касающиеся ведения бизнеса.

Выстроена работа с профильными ведомствами по оказанию поддержки в релокации IT-компаний.

Резюмируя итоги обсуждения, глава правительства Алихан Смаилов поручил проработать озвученные меры поддержки с заинтересованными госорганами.