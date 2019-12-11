В Казахстане предложили внедрить зачет волонтерских часов в трудовом стаже

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане предложили внедрить методологию зачета волонтерских часов в трудовом стаже, передает Kazakhstan Today.

Важно внедрить методологию зачета волонтерских часов в трудовом стаже. В особенности это касается тех, кто работает в этой сфере на постоянной основе", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая в столице на церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтера.

Он также высказался за увеличение стипендии студентам-волонтерам.

Считаю, что студентам-волонтерам можно увеличить стипендию . Я думаю, что правительство решит этот вопрос. А для тех, кто учится на коммерческих направлениях, следует внедрить систему социальных студенческих кредитов. Это даст право засчитать некоторые академические кредиты за счет волонтерских часов. Хороший стимул, между прочим", - добавил глава государства.

По его мнению, в Казахстане следует развивать корпоративное волонтерство.

Думаю, несколько часов в рамках рабочей недели работники крупных компаний вполне смогут посвящать безвозмездной помощи обществу. Государственный аппарат и национальные компании могут начать с себя, внедряя корпоративное волонтерство", - отметил он.

Глава государства предложил объединить все волонтерские проекты предстоящего года в несколько направлений.

В рамках, например, проекта "Сабактастык" волонтеры могут взять шефство над детьми из детских домов. Через направление "Саулык" будет развиваться медицинское волонтерство - оказание помощи в уходе за больными. Проект "Таза алем" - это защита окружающей среды, очистка рек и лесов, посадка деревьев, обучение сортировке мусора. Направление "Асыл Мура" привлечет волонтеров к сохранению материального и духовного культурно-исторического наследия нашего народа. Направление "Камкор" нацелено на работу добровольцев в домах престарелых. "Білім" - волонтерская помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку и компьютерной грамотности. А проект "Уміт", в свете 75-летия победы во Второй мировой войне можно будет ориентировать на поиск документов, повествующих о подвигах наших соотечественников", - указал президент РК.





Напомним, 2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера

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