В Казахстане призовут на воинскую службу более 750 офицеров запаса

Срок прохождения службы составит два года

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Минобороны планирует в 2024 году призвать на воинскую службу 752 офицера запаса сроком на 2 года, говорится в - Минобороны планирует в 2024 году призвать на воинскую службу 752 офицера запаса сроком на 2 года, говорится в приказе ведомства.





Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.





В Вооруженные силы планируется призвать 600 человек, в Пограничную службу КНБ - 80 человек, в Национальную гвардию МВД - 42 человека, в МЧС - 30 человек. Всего, согласно документу, в 2024 году призовут 752 офицера запаса.





Постановление вступает в силу с 9 февраля 2024 года.