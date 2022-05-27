В Казахстане проверят около 2 тысяч юрлиц, не использующих сельхозземли

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В Казахстане проверят 1901 юрлицо, не использующее земли сельхозназначения, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проблема рационального использования земель сельхозназначения и обеспечения населения сельхозземлями в селах стоит остро практически во всех регионах. По обращениям граждан в прошлом году в республике проведено 175 внеплановых проверок по соблюдению земельного законодательства, в отношении виновных должностных лиц возбуждено 55 административных производств на общую сумму 875,1 тысячи тенге, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр сельского хозяйства страны Абилхайыр Тамабек.

Выявленные в ходе проверок нарушения со стороны акиматов явились следствием ненадлежащего исполнения ими, а также их уполномоченными органами по земельным отношениям, архитектуры и градостроительства своих функций, отсутствия должного взаимодействия между ними, незнания и неисполнения специалистами указанных органов установленных законом норм и требований, своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства", - отметил Тамабек.

Напомним, с 2014 по 2021 годы функции контроля за использованием и охраной земель были в компетенции акиматов.

За 2021 год по республике проведены 2406 проверок на предмет соблюдения земельного законодательства, выявлено 1111 нарушений, в 1072 случаях к нарушителям земельного законодательства применены меры административного воздействия в виде штрафов на общую сумму 219,8 млн тенге.

Из выявленных нарушений 65,7% приходится на нарушения прав государственной собственности на землю, 1,9% - на уничтожение специальных знаков, 8,6% - порчу земель, 5,3% - нарушение установленных сроков рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков, 18,5% - нерациональное использование или неиспользование сельхозземель, использование земель не по целевому назначению.

На землях для коммерческих целей акиматами с 2019 по 2021 годы выявлено 3,5 тысячи участков на 5,2 тысячи га. После принятия мер земельными инспекторами приступили к использованию земель 1,2 тысячи участков на 1,6 тысячи га, возвращено государству 320 участков на 210 га, проводятся работы по возврату земель государству 2 тысяч участков на 3,4 тысячи га.

Между тем считаю (необходимым) отдельно остановиться на сельхозземлях, которые имеют в Казахстане особый правовой статус. Для успешного функционирования сельского хозяйства требуется рационально использовать каждый гектар земли. Земли сельхозназначения в Казахстане составляют порядка 114 млн га. В рамках проведенных работ акиматами с 2019 по 2021 годы было выявлено 8,1 млн га (пашня - 1,3 млн га, пастбища - 6,8 млн га) неиспользуемых сельхозземель, по которым были приняты следующие меры: землепользователи начали осваивать свои земельные участки - 3,4 млн га, возвращены в госсобственность 2,1 млн га, ведутся работы по возврату государству 2,6 млн га", - уточнил вице-министр.

По его словам, с 1 января 2022 года полномочия в области госконтроля за использованием и охраной земель полностью перешли к Комитету по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

Тем самым решился один из наболевших вопросов - вопрос конфликта интересов на уровне местных исполнительных органов ввиду нахождения в одном государственном органе - акимате одновременно вопросов предоставления и контроля земли", - подчеркнул Тамабек.

Напомним, 3 января 2022 года принята норма, которая предусматривает сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет подряд до одного года и внедрение нового механизма госконтроля. При этом порядка 90% неиспользуемых земель числятся за субъектами малого предпринимательства.

Кроме того, он отметил, что для создания условий экономического понуждения землепользователей увеличены ставки налога с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли.

Как показывает практика, в результате таких действий нередко землепользователи добровольно возвращают земли, чтобы не платить повышенные налоги. С учетом вышеперечисленных мер в текущем году планируем возвратить не менее 5 млн га неиспользуемых сельхозземель в госсобственность. При этом подчеркиваю, что изъятие земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства, - работа не одного дня, так как в соответствии с нормами Конституции и Гражданского кодекса право собственности защищено, а процесс изъятия происходит только в судебном порядке", - напомнил Тамабек.

В настоящее время в областях ведутся работы по созданию межведомственных групп с привлечением сотрудников всех заинтересованных правоохранительных и государственных органов в каждом регионе.