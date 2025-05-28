27.05.2025, 10:22 22111
В Казахстане с июня вводятся летние ограничения на движение грузового транспорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Ограничения вводятся с 1 июня. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха, сообщает национальная компания "ҚазАвтоЖол".
Сроки действия ограничений:
С 1 июня по 31 августа - в южных и западных регионах страны;
С 1 июня по 15 августа - в северных и восточных регионах.
Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетысу;
- область Улытау;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
Причина ограничений - защита дорожного покрытия. Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжелых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям", - уточнили в нацкомпании.
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27.05.2025, 15:58 44611
Вопрос точечной застройки Алматы находится на контроле - Минпромстрой
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве журналисты поинтересовались у министра промышленности и строительства РК Ерсайына Нагаспаева, будет ли министерство контролировать нового акима Алматы Дархана Сатыбалды в части недопущения роста точечной застройки, передает корреспондент агентства.
Однозначно вопрос точечной застройки находится на особом контроле у министерства. Мы вносим изменения в правила. Мы внедрили такой механизм, по которому не только местные исполнительные органы могут вносить изменения в планы детальной планировки и генеральные планы, теперь на финальном этапе подключается и наша ведомственная организация - госэкспертиза. Поэтому это все будет строго контролироваться со стороны министерства", - ответил министр.
Напомним, 24 мая президент Казахстана своим указом назначил Дархана Сатыбалды новым акимом Алматы. Ранее занимавший пост градоначальника Ерболат Досаев освобожден от должности.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом Алматы ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.
Выступая перед депутатами гормаслихата, Дархан Сатыбалды обозначил основные приоритеты работы на своем посту, среди которых развитие транспортной системы и улучшение экологии, комфорт и безопасность жителей, устойчивое развитие экономики и поддержка предпринимательства, доступное и качественное образование и здравоохранение, открытость и подотчетность.
27.05.2025, 13:31 53611
Наблюдаются риски затягивания работ на энергоисточниках - премьер указал на упущения акиматов
Фото: Пресс-служба премьер-министра
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов дал ряд поручений правительству и акиматам при подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент агентства.
В Семее до сих пор не начаты работы на котельных. В Мангистауской области ремонт турбины на ТЭЦ-2 "МАЭК" ведет компания, не имеющая соответствующего опыта. В Костанайской области с 10 апреля не начат ремонт турбины на Рудненской ТЭЦ, аналогичная ситуация - с ремонтом котла на Аркалыкской ТЭЦ. В области Улытау отмечаются низкие темпы работ по ремонту котлов на котельной города Сатпаева. Подобные упущения допускаются практически во всех регионах и свидетельствуют о недостаточном контроле. Акиматы не должны пускать эту работу на самотек, ссылаясь на министерства, нехватку средств или конкурсы. Подготовка к отопительному сезону - основная задача акиматов на ближайшие три месяца", - выступил глава правительства.
Отмечается, что в этом месяце премьер-министром подписано Постановление о выделении 25 миллиардов тенге из резерва на модернизацию теплоисточников в Астане, Кокшетау, Риддере и Кызылорде.
Правительство будет контролировать эффективность расходования этих средств и полученный результат", - подчеркнул Бектенов.
В двухнедельный срок акиматам регионов необходимо завершить все конкурсные процедуры и приступить к практической реализации ремонтных работ.
Никакой излишней бюрократии быть не должно. По новым объектам теплоснабжения, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, необходимо завершить все пуско-наладочные работы не позднее августа текущего года. Поручаю акимам лично контролировать ситуацию с еженедельным посещением объектов теплоснабжения и оперативно реагировать на все имеющиеся риски", - поручил Олжас Бектенов.
До 10 июня этого года министерствам энергетики и промышленности, акиматам регионов премьер поручил актуализировать планы подготовки к отопительному сезону.
По северным, центральным и восточным регионам вся инженерная инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства должны быть полностью готовы до 15 сентября, в остальных регионах - до 15 октября", - отметил Олжас Бектенов.
Компании KEGOC и Министерству энергетики до 15 июня необходимо утвердить режимы работы оборудования для станций национального значения.
Перенос сроков ремонта или снижение объемов работ недопустимы. По каждому факту будут приняты меры в отношении как собственников, так и управляющих компаний", - подчеркнул премьер-министр.
Также Минэнерго, Минтранспорта и акиматам поручено обеспечить заблаговременное накопление запасов топлива на теплоисточниках и тупиках до 1 сентября.
27.05.2025, 12:45 58991
Нашествие саранчи в Карагандинской области: поля обрабатывают с помощью авиации и агродронов
Фото: МСХ РК
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Караганда. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области с сегодняшнего дня начнутся работы по уничтожению нестадных особей саранчи, рассказал руководитель управления сельского хозяйства области Ануар Тюлебеков.
По его словам, с 20 мая идет химическая обработка полей против стадных видов. Для контроля и мониторинга ситуации действует оперативный штаб.
Обследование сельхозугодий в области охватит 5,4 млн гектаров.
Ранее жители Актогайского района в соцсетях пожаловались на нашествие вредителей. Это стало поводом для выезда на место областного штаба и усиления контроля за работами по борьбе с саранчой. В районе 21 мая прошло выездное совещание с участием специалистов фитосанитарной диагностики и территориальной инспекции.
Меры приняты. Техника готова, есть необходимые запасы препаратов. Специалистами областного филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов проводится весеннее обследование земель сельхозназначения", - сообщил Тюлебеков.
Обработка территории по нестадным видам саранчи начнется с сегодняшнего дня. Работы будут проводить подрядные организации с применением авиации. Обработке подлежат 83,45 тыс. гектаров.
Против стадной саранчи, включая итальянского пруса, с 20 мая уже идет химическая обработка.
Работы ведутся с помощью девяти наземных опрыскивателей, двух сверхлегких самолетов, дельтаплана и четырех агродронов.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что все работы должны быть под контролем областного штаба, а также необходимо информировать жителей о проводимой работе, чтобы не было информационного вакуума.
Мы отреагировали оперативно. Все мероприятия выполняются по графику, ситуация отслеживается в постоянном режиме. Главная задача - предотвратить возможный ущерб в хозяйствах сельхозпроизводителей", - заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что под угрозой нашествия саранчи находятся более 2 млн гектаров посевных площадей. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил усилить борьбу с распространением вредителей на полях в Жамбылской и Туркестанской областях.
27.05.2025, 12:25 59971
Подготовку к саммиту глав государств в Китае обсудили глава МИД Казахстана и генеральный секретарь ШОС
Стороны также обсудили договоренности, достигнутые на заседании совета глав государств - членов ШОС в Астане в июле 2024 года
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым, сообщает пресс-служба МИД.
Нуртлеу поздравил Ермекбаева со вступлением в должность и заверил о неизменной и активной позиции Казахстана по поддержке многопрофильного сотрудничества в рамках организации.
Стороны рассмотрели вопросы текущей деятельности Шанхайской организации и подготовку к планируемым в этом году мероприятиям на высшем и высоком уровнях, включая подготовку к саммиту глав государств в Китае. Особое внимание было уделено дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане в июле 2024 года. В частности, были обсуждены конкретные меры по совершенствованию деятельности ШОС, а также раскрытию потенциала организации", - говорится в сообщении.
В свою очередь генеральный секретарь, подчеркнув активную роль Казахстана в деятельности ШОС, проинформировал о приоритетных направлениях работы на предстоящий период.
27.05.2025, 11:51 62311
Девять ТЭЦ в Казахстане вышли из "красной" зоны риска - Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов сообщил, что девять теплоэлектроцентралей в Казахстане перешли в "желтую" зону риска, передает корреспондент агентства.
По итогам отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из "красной" зоны в "желтую" и 3 ТЭЦ из "желтой" - в "зеленую". Работа в данном направлении будет продолжена", - проинформировал вице-министр.
По его словам, было проведено 472 проверки, по результатам которых наложено штрафов на сумму 170 миллионов тенге. Введен институт производственного энергетического контроля, а назначение руководителей энергетических предприятий теперь требует прохождения квалификационной проверки знаний.
Внесены изменения в законодательство, предусматривающие более строгую ответственность за нарушения сроков ремонта, запаса топлива и повреждения сетей. Эти меры позволили значительно снизить число случаев несоблюдения температурного графика тепловых сетей с 215 до 65. Кроме того, количество технологических нарушений на электростанциях уменьшилось на треть", - отметил Сунгат Есимханов.
Также министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев назвал регионы, где инженерные сети изношены больше всего.
Наиболее изношенные инженерные сети находятся в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях и регионах Абай и Ұлытау. В этом году из республиканского бюджета предусмотрены 176 млрд тенге на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения", - сказал министр.
Он подчеркнул, что снизить износ инженерных сетей до 40% необходимо до 2030 года. В рамках Национального проекта по линии министерства планируется модернизация порядка 8 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1 триллион тенге.
Ранее в Минэнерго попросили дополнительное финансирование для модернизации тепловых сетей.
27.05.2025, 11:23 65051
В Алматы состоялись казахстанско-российские консультации по вопросам биологической безопасности
Особое внимание было уделено вопросам научного обмена, подготовки специалистов и совместным мероприятиям по мониторингу эпидемиологической ситуации
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Алматы. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялись казахстанско-российские межведомственные консультации по вопросам биологической безопасности. От Министерства здравоохранения РК в данном мероприятии приняла участие главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Стороны поделились информацией об эпидемиологической и эпизоотологической ситуациях в Казахстане и России, рассмотрели перспективы реализации двустороннего сотрудничества обеспечения биобезопасности и практические меры взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам научного обмена, подготовки специалистов и совместным мероприятиям по мониторингу эпидемиологической ситуации на приграничных территориях", - отметили в комитете.
Сторонами также осуществлен конструктивный обмен мнениями о дальнейшей реализации казахстанской инициативы о создании Международного агентства по биологической безопасности и о российских инициативах по укреплению Конвенции о биологическом и токсинном оружии.
27.05.2025, 11:15 66276
В девяти областях Казахстана намерены улучшить водоснабжение
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В девяти областях Республики Казахстан намерены улучшить водоснабжение населенных пунктов, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В общей сложности реализуется 30 проектов по строительству и реконструкции водопроводов в 9 областях страны: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и области Ұлытау", - проинформировали в ведомстве.
Как подчеркнули в министерстве, реализация всех проектов позволит улучшить питьевое водоснабжение 468 населенных пунктов, в которых проживают порядка 1,3 млн человек.
В целях реализации поручения президента по полному обеспечению казахстанцев питьевой водой в прошлом году были завершены 8 проектов по реконструкции и строительству групповых водопроводов. Работы прошли в шести регионах страны: Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях и области Ұлытау. Это улучшило водоснабжение 49 населенных пунктов, где проживают 208 тысяч человек", - добавил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Алматы построят водозабор.
27.05.2025, 11:05 67036
Активы на 1,9 млрд тенге вернули государству в ВКО
Фото: pexels.com
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Усть-Каменогорск. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Восточно-Казахстанской области вернула государству активы на сумму более 1,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в государственном вузе c 60 летней историей - НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева" готовят специалистов технической отрасли: от строителей до горных металлургов, химиков и программистов.
В 2008 году при университете создано ТОО "Восточно-Казахстанский региональный технопарк "Алтай" (далее - Технопарк), миссия которого - разработка и внедрение новых направлений развития инноваций. В результате ряда сделок по выкупу и отчуждению долей участников в технопарке произошло изменение их состава", - пояснили в прокуратуре.
Во время проверки прокуроры установили признаки передачи имущества университета частному субъекту путем манипуляции с долями в уставном капитале.
Предварительные выводы были подтверждены в ходе прокурорской проверки в деятельности технопарка, а именно: установлены факты причинения имущественного ущерба на сумму более 1,5 млрд (путем уменьшения доли университета, а также вывода средств), незаконного залога госимущества стоимостью 1,4 млрд, незаконного применения налоговых льгот со стороны недобросовестного соучредителя", - рассказали в ведомстве.
Государственный университет подал иск об отмене договоров залога, а также протоколов собрания об уменьшении доли уставного капитала. Прокуратура вступила в судебный процесс как заинтересованное лицо.
По результатам судебных разбирательств с госимущества сняты все обременения. Университету возвращены незаконно переданные третьему лицу 78,48% доли участия в технопарке стоимостью 535 млн и аннулирована задолженность технопарка перед недобросовестным соучредителем в сумме 1,6 млрд", - сообщили подробнссти в надзорном органе.
По материалам проверки департамент экономических расследований ВКО начал досудебное расследование по статье 195 УК РК "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Ведется следствие.
100% долей участия в технопарке возвращены государству, имущество полностью освобождено от обременений.
Ранее имущество на 900 млн тенге вернули государству в Кызылординской области. Также активы на более чем $670 млн вернули в Казахстан из-за рубежа. Деньги возвращены из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ и Турции.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?