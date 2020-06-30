В Казахстане СМИ могут потерять до 60% рекламных доходов

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане средства массовой информации в 2020 году могут потерять до 60% рекламных доходов, сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает Kazakhstan Today.

Министр рассказала о поддержке СМИ в период экономических трудностей.

На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса средства массовой информации сталкиваются с большими экономическими трудностями. Прогноз потери рекламных доходов в текущем году исчисляется в среднем от 30 до 60%", - сказала Аида Балаева.

По ее словам, в рамках антикризисных мер на сегодня парламентом Республики Казахстан одобрены поправки в законодательство, предусматривающие освобождение от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

Кроме того, парламентом принят законопроект, в рамках которого предусмотрено освобождение коммерческих теле-, радиоканалов от оплаты услуг аналогового и эфирного цифрового телерадиовещания на период с 1 июля по 31 декабря 2020 года", - сказала Балаева.

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