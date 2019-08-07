В Казахстане сотрудники колоний будут носить видеожетоны

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники учреждений уголовно-исправительной системы будут носить видеожетоны, передает Kazakhstan Today.

"По мере выделения средств в этом году сотрудникам учреждений будем приобретать видеожетоны. Они будут закрепляться на груди у сотрудников", - сказал председатель КУИС МВД РК Дархан Канатбеков на пресс-конференции .

По его словам, таким образом будет вестись видеоконтроль.

Глава КУИС сообщил, что в каждом учреждении есть своя система видеоконтроля. "На сегодня 1363 видеорегистратора, до конца года мы еще планируем закупить 635. На 2020-2022 годы в бюджетной заявке они заявлены, будем приобретать их. Это в целях дисциплинирования сотрудников, мы будем наблюдать за ними, как они несут службу, а также в целях пресечения противоправных действий со стороны осужденных", - проинформировал он.

Кроме того, Дархан Канатбеков сообщил, что в настоящее время принимаются меры законодательного характера, направленные на улучшение правового положения осужденных. В частности, планируется увеличить количество свиданий осужденным.

Увеличение количества свиданий осужденным, переведенным в учреждение смешанной безопасности для обеспечения правопорядка, путем предоставления, помимо краткосрочных, двух длительных свиданий в год", - пояснил он.

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