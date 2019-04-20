В Казахстане создана туристская полиция (ВИДЕО)

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о создании в стране туристской полиции, передает Kazakhstan Today.

В рамках Концепции развития туристской отрасли, утвержденной Первым Президентом страны - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, МВД инициированы предложения по созданию электронных баз данных "Е-виза", "Е-гостиница", а также туристской полиции", - сказал Тургумбаев в ходе расширенного заседания Коллегии МВД с участием президента Казахстана.

Министр сообщил, что в настоящее время в Казахстане для граждан 117 стран визы оформляются в электронном виде и автоматически регистрируются при пересечении государственной границы. База данных "Е-гостиница" позволит сформировать учет мест проживания иностранцев и исключить обязанность посещать полицию для регистрации.

Привлечение иностранцев и инвесторов, комфорт и безопасность во время пребывания в стране иностранных граждан будет обеспечивать новое подразделение - туристская полиция. Основная задача туристской полиции - консультирование, информирование туристов и гостей по интересующим вопросам и обеспечение их безопасности. На первом этапе эти подразделения созданы в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях", - сказал министр.





Он отметил, что сотрудники туристской полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать государственный, русский, английский языки, историю страны, а также быть коммуникабельными и оперативными.

Касым-Жомарт Токаев одобрил принимаемые меры по специализации отдельных подразделений полиции на работе с иностранными туристами, подчеркнув, что обеспечение их безопасности является важнейшей составляющей благоприятного инвестиционного климата, сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.

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