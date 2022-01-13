МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей

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НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министерство информации и общественного развития РК намерено усилить мониторинг интернет-пространства и соцсетей на предмет выявления радикального религиозного контента. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В числе основных задач министр назвал снижение числа приверженцев деструктивных и радикальных религиозных взглядов и активизацию профилактической и реабилитационной работы.

По его словам, ведомство намерено усилить информационно-разъяснительную работу среди целевых групп населения, подверженных риску вовлечения в радикальную идеологию; организовать профилактическую и контрпропагандистскую работы в информационном поле, с упором на соцсети.

Кроме того, МИОР усилит постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, а также профилактику и контрпропаганду религиозного экстремизма в социальных сетях.

Министерство также намерено вести дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе с женщинами, возращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации "Жусан".