МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей

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В числе основных задач министр назвал снижение числа приверженцев деструктивных и радикальных религиозных взглядов и активизацию профилактической и реабилитационной работы.
По его словам, ведомство намерено усилить информационно-разъяснительную работу среди целевых групп населения, подверженных риску вовлечения в радикальную идеологию; организовать профилактическую и контрпропагандистскую работы в информационном поле, с упором на соцсети.
Кроме того, МИОР усилит постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, а также профилактику и контрпропаганду религиозного экстремизма в социальных сетях.
Министерство также намерено вести дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе с женщинами, возращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации "Жусан".
Напомним, сегодня на заседании нового кабмина премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений министрам.