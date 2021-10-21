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В Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы

20.10.2021, 09:17 57187
В Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с пандемией СOVID-19 продолжаются ограничения по пересечению госграницы. 13 октября 2021 года Межведомственной комиссией по нераспространению коронавирусной инфекции при правительстве РК утвержден новый порядок пересечения границы в период карантинных ограничений", - сообщили в погранслужбе КНБ.

 
Внесены изменения и послабления для выезжающих за пределы страны:
 
Граждане Казахстана, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми.
 
Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми. 
 
Для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Двоюродные братья и сестры под эти условия не подпадают. 
 
Кроме того, иностранцам разрешается пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.


 

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Аким Карагандинской области доложил президенту о туристическом потенциале региона

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20.10.2021, 18:56 56242
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Первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова отметила, что и родители, и школы должны научить детей отличать полезную информацию от отрицательной. Сериал не рекомендован для просмотра лицами, не достигшими 18 лет, сообщает пресс-служба МОН РК. 
 

Это сериал не казахстанского производства и имеет определенные ограничения. Он предназначен для просмотра взрослыми старше 18 лет. Поэтому родители и школы должны обратить внимание на этот факт. Детская психика только формируется, и любая поглощаемая информация должна контролироваться как дома - родителями, так и в школах - педагогами. В рамках воспитательных функций мы также должны иметь в виду, что нужно обращать внимание на ограничение, которое имеет данный фильм", - отметила Шолпан Каринова. 

 
Также она сообщила, что с этого года во всех организациях образования внедряется курс по выбору "Глобальная компетенция". Он направлен на развитие у детей критического мышления, эмоционального интеллекта. Учащихся будут обучать правильно подходить к выбору информации. 
 

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