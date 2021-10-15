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Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации еще двух стран

14.10.2021, 08:51 44524
Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации еще двух стран
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, сообщили вчера в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами. В результате Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины)", - сообщается в списке решений МВК.

 
Также в Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства; иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.
 

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    Токаев поручил Шукееву осуществить ряд значимых для Туркестанской области проектов

    14.10.2021, 19:50 31780
    Токаев поручил Шукееву осуществить ряд значимых для Туркестанской области проектов
    Фото: Акорды
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 9 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинформировал, что за отчетный период в области наблюдается рост экономических показателей в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, инвестиций, малого и среднего бизнеса. Регион занимает второе место по росту ВРП в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
     
    Главе государства доложили об эпидемиологической ситуации в области. Согласно представленным данным, всего с начала пандемии зарегистрировано 14 645 случаев заболевания COVID-19, что составляет 1,6% местного населения. На сегодняшний день 97,8% граждан региона, подлежащих вакцинации, привиты первым компонентом.
     
    Умирзак Шукеев отчитался о работе по обеспечению города Туркестана питьевой водой. По его информации, четыре источника вблизи областного центра позволили обеспечить достаточный запас питьевой воды. Он также доложил о работе по решению проблем, связанных с дефицитом воды в районах.
     
    Положительно оценив проводимую работу по развитию Туркестанской области, Касым-Жомарт Токаев поручил акиму своевременно и качественно завершить обеспечение населенных пунктов водой, а также осуществить ряд других значимых для региона проектов.
     

    Мамин проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры

    14.10.2021, 19:40 35911
    Мамин проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры
    Фото: пресс-служба премьер-министра РК
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры - автодорог Усть-Каменогорск - Талдыкорган, Калбатау - Майкапшагай, Ушарал - Достык, Караганда - Балхаш - Капшагай, Мерке - Бурылбайтал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По проекту строительства автодороги Усть-Каменогорск - Талдыкорган протяженностью 768 километров (по территории Восточно-Казахстанской области - 454 километра, Алматинской области - 314 километров) главе правительства доложили о завершении основных работ и открытии до конца года автомобильного движения, сообщает пресс-служба премьер-министра.
     
    По проекту реконструкции трассы Калбатау - Майкапшагай протяженностью 415 километров открыто движение на 127 километрах, полное завершение работ запланировано на 2022 год.
     
    По автодороге Ушарал - Достык сдано в эксплуатацию 145 из 180 километров. Полное завершение работ запланировано на первое полугодие 2022 года.
     
    В Карагандинской области премьер-министр проинспектировал ход реконструкции автомобильных дорог Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - Курты - Капшагай общей протяженностью 946 километров. В текущем году будет обеспечено движение по 765 километрам, по четырехполосной дороге. По автодороге Мерке - Бурылбайтал (262 километра) будет полностью открыто движение.
     
    В Усть-Каменогорске главе правительства доложили о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта - длина ВПП увеличена до 2800 метров, ширина - до 60 метров. Проведена полная замена асфальтобетонного покрытия, установлена новая система светосигнального оборудования. Запланировано завершение строительства грузового терминала на 30 тонн и склада временного хранения грузов на 100 тонн.
     
    Премьер-министру также было доложено о ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала с завершением 1 мая 2022 года.
     
    В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тысячи километров автодорог, в том числе 5 тысяч километров республиканского значения, 3,4 тысячи километров местной сети.
     

    Токаев предложил в рамках ЕАЭС объединить усилия в борьбе с КВИ и разработать совместные фармпроекты

    14.10.2021, 17:30 49627
    Токаев предложил в рамках ЕАЭС объединить усилия в борьбе с КВИ и разработать совместные фармпроекты
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предложил разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Несмотря на заметные успехи в борьбе с пандемией наши страны по-прежнему находятся в сложной ситуации. Сохраняются такие существенные риски, как появление новых штаммов коронавируса и недостаточный уровень вакцинации наших граждан", - отметил президент РК.

     
    Он напомнил, что "Казахстан, наряду с Российской Федерацией, сумел разработать собственную вакцину QazVac. Она активно применяется в Казахстане и сейчас идет процесс ее регистрации в ВОЗ". 
     

    Считаю образцовым примером интеграционного сотрудничества в период пандемии проект по производству российской вакцины "Спутник V" на заводе в городе Караганде. Далее, думаю, что нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики. Координировать в случае необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов", - сказал Токаев.

     

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