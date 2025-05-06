В Казахстане утверждено положение об Агентстве по атомной энергии
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", передает корреспондент агентства.
Как указано в документе, Агентство Республики Казахстан по атомной энергии является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики и государственное регулирование в области использования атомной энергии, недропользования в части разведки и добычи урана, атомной промышленности, обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности населения, физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, обеспечения режима нераспространения ядерного оружия на территории Республики Казахстан, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, - межотраслевую координацию в регулируемых сферах.
Агентство имеет ведомство - Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии. Комитет самостоятельно принимает решения по вопросам ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, руководствуется в своей деятельности законодательством РК, нормами международных договорных и иных обязательств республики, в том числе в рамках соглашений с Международным агентством по атомной энергии.
К задачам агентства относятся:
1) формирование и реализация государственной политики и государственное регулирование в регулируемых сферах, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевая координация в регулируемых сферах;
2) осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
3) участие в обеспечении развития топливно-энергетического комплекса в пределах компетенции, в том числе обеспечение строительства атомных электрических станций и сопутствующей инфраструктуры;
4) создание и развитие ядерного кластера;
5) развитие атомной промышленности, в том числе разведки, добычи и переработки урановой продукции;
6) международное сотрудничество в регулируемых сферах;
7) обеспечение воспроизводства урановых ресурсов и их рационального использования;
8) государственное управление и обеспечение государственного контроля в регулируемых сферах;
9) осуществление иных задач, возложенных на агентство, в пределах своей компетенции.
Согласно документу, агентство выполняет следующие функции:
1) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в регулируемых сферах;
2) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в регулируемых сферах;
3) участвует в системе государственного планирования в регулируемых сферах;
4) утверждает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
5) осуществляет координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
6) осуществляет международное сотрудничество в регулируемых сферах;
7) разрабатывает проект решения правительства Республики Казахстан о реализации приоритетного права на приобретение стратегического объекта;
8) осуществляет функции, относящиеся к исключительной компетенции единственного участника (общего собрания участников) товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (далее - товарищество) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и Уставом товарищества, в том числе:
изменение Устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава товарищества в новой редакции;
образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
9) принимает решение о создании дочерних и зависимых предприятий акционерными обществами (товариществами с ограниченной ответственностью), находящимися в введении Агентства;
10) принимает решение о распределении чистого дохода, полученного акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью), права владения и пользования государственным пакетом акций (доли участия в уставном капитале) которого переданы Агентству и о перечислении указанными юридическими лицами дивидендов (части чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью) на принадлежащие государству акции акционерного общества (доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью);
11) разрабатывает и утверждает план развития Агентства;
12) осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;
13) устанавливает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;
14) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
15) осуществляет государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля в регулируемых сферах в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
16) осуществляет лицензирование или разрешительные процедуры в пределах своей компетенции в регулируемых сферах;
17) осуществляет разрешительный контроль в регулируемых сферах;
18) осуществляет государственный контроль и надзор в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, за соблюдением требований соответствующих технических регламентов в рамках установленной компетенции;
19) обеспечивает развитие науки и инноваций в пределах компетенции;
20) создает научно-технический совет и утверждает его положение;
21) участвует в создании Наукограда на базе республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" в городе Курчатове области Абай, а также иных научных центров и кластеров, предусмотренных документами Системы государственного планирования Республики Казахстан;
22) участвует в развитии образовательных программ в регулируемых сферах на базе университетов, институтов и колледжей, а также осуществляет поддержку фундаментальных и научно-прикладных исследований в пределах компетенции;
23) утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
24) определяет потребность в кадрах в регулируемых сферах;
25) участвует в развитии казахстанского содержания в регулируемых сферах;
26) разрабатывает и утверждает нормативно-технические документы в области добычи урана, сферах проектирования, строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик оборудования;
27) разрабатывает и утверждает правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;
28) разрабатывает и утверждает правила синхронизации работ систем электронного закупа в отношении добычи урана с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей;
29) осуществляет государственный контроль за соблюдением недропользователями порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче урана;
30) разрабатывает и утверждает правила осуществления контроля за соблюдением условий контрактов;
31) разрабатывает и утверждает положение о центральной комиссии по разработке месторождений урана Республики Казахстан, определяющее организацию ее деятельности, состав, регламент работы и ведение делопроизводства;
32) разрабатывает и утверждает положение об экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;
33) разрабатывает и утверждает состав экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;
34) разрабатывает и утверждает формы и правила представления отчетов при проведении опытно-промышленной добычи и добычи урана;
35) разрабатывает и утверждает типовой контракт на добычу урана;
36) осуществляет государственный контроль в области проведения операций по недропользованию по добыче урана;
37) разрабатывает и утверждает положение о рабочей группе по проведению прямых переговоров с национальной компанией в области урана;
38) разрабатывает и утверждает методики расчета контрактных обязательств недропользователей в области добычи урана по обучению граждан Республики Казахстан;
39) определяет порядок осуществления финансирования обучения казахстанских кадров в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области образования;
40) определяет порядок осуществления финансирования проектов цифровизации в области добычи урана в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации;
41) определяет порядок осуществления финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области науки;
42) разрабатывает и утверждает перечень приоритетных товаров, работ и услуг;
43) определяет порядок проведения аукциона и выдачи по его итогам лицензии на разведку урана;
44) выдает лицензии на разведку урана;
45) разрабатывает и утверждает правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на разведку урана;
46) заключает, осуществляет государственную регистрацию и хранение лицензий, контрактов на разведку и добычу или на добычу урана;
47) предоставляет и прекращает, досрочно прекращает права недропользования для разведки и добычи урана;
48) согласовывает программы управления государственным фондом недр;
49) разрабатывает перечень стратегических участков недр;
50) заключает с национальной компанией в области урана договор доверительного управления контрактной территорией, в случае досрочного прекращения действия контракта по добыче урана;
51) согласовывает стратегического партнера для совместной реализации проектов по контрактам, заключенным по итогам прямых переговоров между национальной компанией в области урана и компетентным органом или в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
52) разрабатывает и утверждает порядок заключения договора залога банковского вклада в области добычи урана и его типовую форму;
53) осуществляет мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование в части добычи урана;
54) осуществляет контроль за соблюдением недропользователями условий контрактов на недропользование в области добычи урана;
55) определяет порядок мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование в области добычи урана;
56) выдает разрешение на переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании контракта на недропользование, лицензии на разведку или лицензии на добычу урана, лицензии на использование пространства недр, а также переход объектов, связанных с правом недропользования;
57) выдает на основании предложений экспертной комиссии по вопросам недропользования разрешение на отчуждение права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования в области добычи урана;
58) заключает с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и недропользователями соглашения о стимулировании предпринимательства в области добычи урана;
59) разрабатывает и утверждает правила заключения, внесения изменений, дополнений и расторжения соглашения о стимулировании предпринимательства, а также мониторинга их исполнения, типовую форму соглашения о стимулировании предпринимательства совместно с уполномоченными органами в области углеводородов и твердых полезных ископаемых;
60) осуществляет мониторинг исполнения условий соглашений о стимулировании предпринимательства совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и уполномоченными органами в области углеводородов и твердых полезных ископаемых на основе сведений недропользователей, представляемых путем обеспечения доступа к системам электронных закупок;
61) осуществляет мониторинг выполнения недропользователями в области добычи урана обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров, обучению казахстанских кадров, финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;
62) осуществляет формирование и ведение реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в данный реестр.
С полным текстом функций ведомства можно ознакомиться здесь.
Также положением определена структура агентства, которая представлена следующим образом:
- Руководство
- Секретариат председателя
- Департамент ядерной энергетики
- Департамент атомной промышленности и недропользования
- Департамент науки и инноваций
- Департамент радиоактивных отходов и охраны окружающей среды
- Департамент международного сотрудничества
- Департамент стратегического планирования
- Департамент казахстанского содержания
- Департамент юридической службы
- Департамент развития персонала и подготовки кадров
- Департамент административной работы и цифровизации
- Департамент бюджета и финансовых процедур
- Департамент безопасности и государственных секретов
- Управление внутреннего аудита
- Управление по связям с общественностью
- Уполномоченный по этике