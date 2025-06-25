В Казахстане увеличилось количество обращений в суды

Фото: Акорда

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства был проинформирован о результатах деятельности судебной системы за пять месяцев 2025 года.





Асламбек Мергалиев отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество обращений в суды увеличилось на 18,1%, что свидетельствует о росте доверия граждан к судебной системе. Также наблюдается положительная динамика в применении примирительных процедур.





В результате системных мер, направленных на повышение качества и расширение доступа к правосудию, существенно улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с государством. В административном судопроизводстве по 57,8% таких дел решения были вынесены в пользу граждан и юридических лиц.





Председатель Верховного суда также доложил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе.





Во исполнение поручения главы государства проведена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Разработан законопроект, направленный на усиление защиты прав граждан и предпринимателей, укрепление состязательности сторон, оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса.





Кроме того, президенту была представлена информация о ходе цифровизации судебной системы и завершении формирования кассационных судов.





Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил судей и работников судов с профессиональным праздником и подчеркнул важность дальнейшего совершенствования судебной системы в целях обеспечения верховенства закона, повышения качества правосудия, а также усиления независимости и ответственности судей.