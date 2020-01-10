В Казахстане ужесточили ответственность за скотокрадство

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Скотокрадство с проникновением в помещение отнесено к тяжкой категории преступлений, передает Kazakhstan Today.

"Принимая во внимание, что скотоводство является доминирующей формой хозяйства казахстанского населения и при посягательстве на нее вызывает особый общественный резонанс, поправки, связанные с совершенствованием норм, охраняющих право собственности граждан, явились крайне востребованными. Имеются факты, когда отдельными преступниками совершено по 56 (Алматы), 65 (Алматинская область) и по 112 фактов краж скота (ВКО). В Уголовный кодекс внесена новая статья, устанавливающая и усиливающая ответственность за скотокрадство, также за хищение сопряженное с проникновением, - сообщили в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

Как по скотокрадству, так и по краже, грабежу и разбою, квалифицирующее обстоятельство "с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство" отнесено к тяжкой категории преступлений, исключающих возможность примирения.

Теперь хищение с проникновением предусматривает следующие санкции: кража - от 2 до 7 лет с конфискацией; скотокрадство и грабеж - от 5 до 10 лет с конфискацией; разбой - от 7 до 12 лет с конфискацией.

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