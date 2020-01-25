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В Казахстане в 2020 году планируют построить 15 млн квадратных метров жилья

24.01.2020, 11:41 7696
Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2020 году планируют построить 15 млн квадратных метров жилья, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил на расширенном заседании правительства с участием президента премьер-министр РК Аскар Мамин, на особом контроле правительства находится вопрос обеспечения населения жильем и качественной инфраструктурой.
 

В 2020 году будет построено 15 млн квадратных метров жилья. Более 150 тысяч семей получат жилье", - сказал премьер. 

 
Кроме того, по его информации, в 2020 году начнется модернизация 11 очистных сооружений. В целом до 2024 года предусматривается завершение модернизации и реконструкции 53 очистных сооружений на 328 млрд тг.
 

В результате реализации 44 проектов по газификации охват населения доступом к природному газу увеличится на 1,2 млн человек", - отметил глава правительства.

 
Также для повышения качества жизни сельского населения в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" будет реализовано более 800 (восьмисот) проектов по развитию качественной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в 190 селах в соответствии с новыми стандартами.
 
В целом на предстоящие 7 лет предусмотрено 900 млрд тг на модернизацию инфраструктуры более 3,5 тыс. сел.
 
В рамках развития социальной инфраструктуры будут приняты меры по дальнейшему обеспечению качественных и доступных услуг здравоохранения и образования. 
 

До 2026 года в регионах страны будут созданы 19 крупных современных медицинских центров с привлечением частного капитала на общую сумму более 1,2 трлн тг. Уже в текущем году начнется строительство таких больниц в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях на сумму 210 млрд тг. (В рамках ГЧП совместно с Европейским банком реконструкции и развития начнётся реализация 7 многопрофильных больниц в 7 регионах: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Жамбылская области и Алматы)", - сказал Мамин. 

 
В рамках развития инфраструктуры системы образования в 2020 году планируется ввести около 200 новых школ, из них 100 - частных, а также 44 студенческих общежития. (12 тыс. койко-мест). (В целом в текущем году будет инвестировано более 300 млрд тг., в том числе частным сектором - 55 млрд тенге (рост 328% к 2019 году), государственным - 248 млрд тенге).
 

В 2020 году в рамках госпрограммы "Н?рлы жол" будут завершены строительство и реконструкция свыше 2,600 км автодорог республиканского значения. Это - Талдыкорган-Усть-Каменогорск (763 км), Караганда-Балхаш-Капшагай (645 км), Калбатау-Майкапшагай (415 км), Актобе-Атырау-Астрахань (279 км), Мерке-Бурылбайтал (266 км), Кокшетау-Петропавловск (67 км), Ушарал-Достык (60 км), Костанай-Денисовка (60 км), Узынагаш-Отар (56 км). При этом платность будет введена на 5,7 тыс. км дорог", - сказал премьер-министр, отметив, что особое внимание будет уделено развитию местных дорог. 

 
В целом более 4 тыс. км местных дорог будет охвачено ремонтными работами, что позволит улучшить качество жизни в городах и селах.
 
В 2020 году стартует реализация третьей программы индустриально-инновационного развития. В рамках Карты индустриализации в текущем году будет реализовано 160 проектов на сумму 1,1 трлн тг с созданием 17 тыс. новых рабочих мест. 
 
Для повышения конкурентоспособности экономики будут приняты меры по комплексному внедрению инноваций через стимулирование бизнеса к инновационной деятельности и привлечение передовых мировых компаний к развитию инновационного потенциала. Так, совместно с Всемирным экономическим форумом на базе МФЦА будет запущен Региональный центр четвертой промышленной революции.
 

Стратегически важной задачей является наращивание экспортного потенциала. В этой связи, будут приняты проактивные меры по снятию торговых барьеров, финансированию экспорта, страхованию и гарантированию, предоставлению широкой сервисной поддержки. В результате, в 2020 году объем несырьевого экспорта планируется увеличить на 3 млрд долл. до 18,6 млрд долл", - проинформировал Мамин.

 
Также, по его словам, в 2020 году продолжится работа по наращиванию объемов переработки топливно-энергетических ресурсов. Планируется добыть 90 млн тонн нефти и 56,5 млрд кубометров газа. Общий объем инвестиций в проекты топливно-энергетического комплекса составит 2 трлн тг.
 
В агропромышленном комплексе фокус будет направлен на стимулирование глубокой переработки сельхозпродукции. 
 
Будет реализован комплексный подход по обеспечению продовольственными товарами, предусматривающий увеличение производства сельхозпродукции, субсидирование с привязкой к импортозамещению, рост инвестиций и расширение экспорта продукции АПК. 
 
Привлечение стратегических инвесторов будет способствовать формированию четкого понимания у казахстанских фермеров долгосрочных перспектив развития отрасли.
 
В 2020 году будут обеспечены темпы роста отрасли на 6%, сокращение импорта продукции АПК на 6%, создание 40 тыс. новых рабочих мест.
 
В целом АПК является инвестиционно привлекательной отраслью. 
 
В ближайшие 5 лет будет реализовано 387 проектов на сумму 4,4 трлн тг, из них в 2020 году начнётся реализация 94 проектов на 559 млрд тг. 
 
Работа в этом направлении уже ведется. Так, в Северо-Казахстанской области реализуются проекты по развитию глубокой переработки пшеницы. 
 
Планируется ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей, что позволит за 3 года довести объемы переработки пшеницы в области с 20% до 90%.
 
Это пример для других зерносеющих регионов.
 
В Жамбылской области, где 60% населения проживают в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. 
 
В результате в рамках этого проекта в ближайшие 2 года выпуск сельхозпродукции вырастет на 34%, загрузка предприятий - на 30%, будет создано более 4 тыс. новых рабочих мест. 
 

В условиях глобального тренда цифровизации всех сфер жизни и экономики ключевым фактором конкурентоспособности становится внедрение и широкое распространение цифровых технологий. В этом направлении проделана большая работа и в 2020 году будут приняты меры по увеличению охвата услугами сети Интернет до 93% населения страны; доведению уровня госуслуг в электронном формате до 90%; повышению уровня цифровой грамотности населения до 80%. Особое внимание будет уделено реализации проекта "Умные города", который приведет к повышению эффективности работы городских служб и качества инфраструктуры. Совместно с Назарбаев Университетом и Всемирным банком разрабатывается проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в госорганах в центре и на местах. Вместе с тем, цифровые решения в рамках проекта Smart Data Ukimet позволят обеспечить интеграцию данных, проводить глубокую аналитику, снизить документооборот", - сказал премьер-министр. 

 
Он отметил, что в целом, в 2020 году планируется привлечь 137 млрд тг инвестиций, а также создать 10 тыс. новых рабочих мест за счет цифровизации.
 

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