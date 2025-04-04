03.04.2025, 19:45 18506
В Казахстане в два раза увеличили штрафы для коллекторских агентств
Нормы введены в действие с 13 марта 2025 года
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", предусматривающий также усиление ответственности коллекторских агентств и его работников за нарушение требований, предъявляемых к порядку взаимодействия с должниками при взыскании задолженности, сообщает пресс-служба Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Для предупреждения правонарушений, а также повышения ответственности коллекторских агентств за совершение недобросовестных действий при осуществлении коллекторской деятельности в два раза увеличены размеры штрафов:
- для субъектов малого предпринимательства - со 100 МРП до 200 МРП,
- для субъектов среднего предпринимательства - с 200 МРП до 400 МРП,
- для субъектов крупного предпринимательства - с 300 МРП до 600 МРП.
Увеличены также размеры штрафов за нарушение коллекторскими агентствами правил осуществления коллекторской деятельности с 50 МРП до 100 МРП для субъектов малого предпринимательства, со 100 МРП до 200 МРП для субъектов среднего предпринимательства и со 150 МРП до 300 МРП для субъектов крупного предпринимательства.
Кроме того, статья 211-1 дополнена новым составом правонарушения, предусматривающим введение персональной ответственности работников коллекторских агентств за совершение недобросовестных действий при взаимодействии с должниками и (или) их представителями. Размер штрафа по данному нарушению установлен в размере 30 МРП.
Эти нормы введены в действие с 13 марта 2025 года.
Напомним, в декабре 2024 года в Казахстане расширили полномочии банковского омбудсмена. Если раньше он рассматривал только вопросы, касающиеся ипотечных займов, то теперь это коснется всех видов кредитов. В том числе потребительских.
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03.04.2025, 19:56 17646
Президент Казахстана поблагодарил главу ЕБРР
Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает пресс-служба Акорды.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных секторах экономики.
В 2024 году правительство Казахстана и ЕБРР договорились о финансировании 25 проектов на сумму 935 млн долларов.
Одиль Рено-Бассо представила обновленную информацию о реализации программы "зеленого" перехода, в которую банк планирует инвестировать 2 млрд евро.
Президент Казахстана выразил благодарность за содействие в развитии банковского сектора.
Собеседники также обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере.
Ранее на полях саммита "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
03.04.2025, 12:29 33101
Более миллиарда кубометров воды направили в один из районов Туркестанской области
Фото: wildticketasia.com
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Туркестан. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Созакский район Туркестанской области направили 1,3 млрд кубометров воды из Тасоткельского водохранилища, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
27 марта воды реки Шу достигли сельского округа Жуантобе. В настоящее время вода распространилась на 80 километров вглубь от границы Созакского района. До конца года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует направить еще 44 млн кубометров воды. На сегодня в Тасоткельском водохранилище собрано около 410 млн кубометров воды", - рассказали в Минводы.
По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова руководители Жамбылского филиала "Казводхоза" и Шу-Таласской бассейновой инспекции отправились в Созакский район.
В ходе проверки фактов самовольного отвода русла реки Шу и незаконного возведения дамб не установлено. Все поливные площади и водопользователи обеспечиваются водой в пределах выделенных объемов", - уточнили в ведомстве.
Представители министерства также встретились с жителями района.
Для регулирования течения реки Шу и предотвращения разрушения плотины было принято решение установить водорегулирующее устройство на Радайском протоке. Данное устройство предназначено для поэтапного, безопасного и эффективного управления естественным потоком воды, подачи воды по основному руслу реки Шу и сокращения времени подачи воды в Созакский район. В настоящее время местным акиматом разрабатывается проектно-сметная документация", - сообщил руководитель Шу-Таласской бассейновой инспекции Талгат Ибраев.
Ранее в Минводы сообщили, что в 2025 году в Казахстане на защиту окружающей среды направят 2,5 млрд кубометров воды. Реализация всех мероприятий поможет снизить риск засухи и предотвратит утрату кормовых угодий.
03.04.2025, 10:35 38261
Казахстан усиливает меры против финансирования терроризма
Фото: depositphotos.com
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал протокол изменений в соглашение о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, передает корреспондент агентства.
В сенате одобрили поправки, направленные на приведение нормативной базы в соответствие со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, расширение мандата на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения, уточнение финансовых механизмов и внесение технических правок для повышения эффективности работы ЕАГ.
Ожидается, что принятые изменения позволят усилить контроль за финансовыми потоками, повысить эффективность международного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Astana IT University вступил в состав Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ожидается, что это откроет вузу новые перспективы в разработке и внедрении современных образовательных продуктов по финансовой безопасности и борьбе с киберпреступностью.
03.04.2025, 10:26 39186
Жезказганский городской суд вынес приговор за пропаганду терроризма
Подсудимая из Сирии переписывалась в соцсети со своим близким родственником и отправляла ему радикальные религиозные материалы
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Жезказган. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жезказганский городской суд вынес приговор в отношении обвиняемой в пропаганде терроризма.
Подсудимая Б., находясь на территории Сирийской Арабской Республики, в период с 2017 года по 2018 год посредством сотового телефона, в котором с целью распространения хранила материалы террористического содержания, с использованием мессенджера Telegram под вымышленным аккаунтом переписываясь со своим близким родственником, проживающим в городе Сатпаеве области Улытау, отправляла ему радикальные религиозные материалы, в которых содержатся признаки пропаганды терроризма", - проинформировали в суде.
Приговором Жезказганского городского суда она признана виновной по статье 256, часть 2, УК и осуждена к 7 годам лишения свободы.
Суд назначил наказание с учетом характера и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, направленного против общественной безопасности и общественного порядка, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, санкции статьи 256, часть 2, УК, которая является безальтернативной. Несовершеннолетние дети осужденной переданы органу опеки и попечительства для решения вопроса об установлении опеки", - отметили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
02.04.2025, 21:20 78726
Открылся Казахстанско-Российский центр передовых технологий в агропромышленном комплексе
Фото: посольство РФ в РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 2 апреля, в Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте РК состоялось торжественное открытие Казахстанско-Российского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
Делегацию России возглавил заместитель президента Российской академии наук академик Петр Чекмарёв. В мероприятии приняли участие руководители ведущих научно-исследовательских институтов и научно-производственных центров, профильные эксперты, представители агробизнеса, а также студенты, обучающиеся по агротехническим и сельскохозяйственным специальностям.
Располагая большими природными ресурсами, Казахстан и Россия являются ключевыми игроками в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Российская академия наук является близким и надежным для нас партнером, с которым мы сотрудничаем в различных научных и технологических областях. Наше сотрудничество основано на взаимном доверии и стремлении к общим целям, что способствует развитию и укреплению научных связей между нашими странами", - отметил во время торжественной церемонии открытия президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.
Петр Чекмарёв в свою очередь передал теплые пожелания от президента Российской академии наук Геннадия Красникова и подчеркнул, что у России и Казахстана общие задачи в сфере продовольственной безопасности. Он отметил, что научная общественность России заинтересована в активной совместной работе с казахстанскими учеными:
В работе центра будут принимать участие российские вузы. В России свыше 50 аграрных вузов, они работают во всех регионах страны и занимаются развитием науки. Много казахстанских ребят учится в России, так же, как и российские студенты - в казахстанских вузах. Казахстанские аспиранты занимаются научной работой под руководством российских ученых, и работа по обмену аспирантами будет обязательно проводиться в дальнейшем".
Советник посольства России в Казахстане Денис Десов отметил, что в условиях климатических и геополитических вызовов важно объединить усилия по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению позиций России и Казахстана на мировой арене.
Среди целей работы Российско-Казахстанского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе:
развитие совместных исследований и проектов в области геномной селекции сельскохозяйственных культур, создание сортов, обладающих повышенной продуктивностью и устойчивостью к климатическим изменениям и болезням, проведение испытаний и использование биотехнологий для создания экологически чистых продуктов;
развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе с целью внедрения инноваций, в том числе использование систем мониторинга, автоматизации процессов и анализа больших данных;
развитие и внедрение устойчивых агротехнологий, в том числе карбонового, углеродосберегающего земледелия для повышения экологической безопасности, включая методы минимального воздействия на почву и эффективное использование водных и энергетических ресурсов;
развитие технологий переработки сельскохозяйственных культур с целью создания новых видов продуктов, включая пищевые добавки, органические и функциональные продукты питания, а также биопродукты, такие как биопластики и биогаз.
Центр призван придать импульс созданию стартапов передовых технологий в агротехнологической отрасли, что также будет способствовать укреплению научного и технологического потенциала России и Казахстана.
02.04.2025, 19:10 84706
Назначен глава Фонда медстрахования
Фото: Минздрав РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения по согласованию с премьер-министром на должность председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Айдын Кульсеитов, сообщает пресс-служба МЗ РК.
Айдын Кульсеитов трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии".
В последние два года работал руководителем отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК. До настоящего времени - на посту заведующего отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан.
02.04.2025, 16:17 92826
Назначен новый глава Комитета противопожарной службы МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК назначен Ерлан Турегелдиев.
Службу в органах гражданской защиты Турегелдиев начал в 2005 году с должности инженера отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Курчатова управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области.
До 2020 года проработал в подразделениях МЧС в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.
С 2020 года возглавлял управление государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Комитета противопожарной службы МЧС РК. С 2024 года был заместителем председателя этого же комитета.
02.04.2025, 15:40 84891
Привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку поручил президент главе Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Ерлана Аккенженова о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли, сообщает Акорда.
В ходе встречи с главой Минэнерго президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора. Глава государства подчеркнул важность своевременной и качественной реализации запланированных инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.
Особое внимание, по его словам, требует обеспечение энергетической безопасности страны и стабильного снабжения населения и экономики энергоресурсами.
Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплекс мер по улучшению инвестиционного климата и привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку.
В свою очередь глава МЭ доложил президенту о стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов страны, которые обеспечивают плановый объем переработки нефти в 17,6 млн тонн на 2025 год. Глава государства был проинформирован о разработке концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.
Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче газа, строительстве новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозене. Продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и газопровода Талдыкорган - Ушарал.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по вводу свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году для покрытия растущего внутреннего спроса.
Ранее сообщалось, что одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений XXI века Ivanhoe Mines объявляет о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуском медном бассейне в Казахстане.
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