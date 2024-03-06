05.03.2024, 18:52 15576
В Казахстане весной вырастут цены на газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге заявил, что в 2024 году цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане вырастут на 5-8 тенге.
По словам главы Минэнерго, речь идет о планомерной работе.
Мы ежегодно планируем увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем повышение на порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов", - сказал министр.
Увеличение цен планируется весной 2024 года.
Ранее Алмасадам Саткалиев заявил, что из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию.
Страны ЕАЭС планируют 4 марта на заседании консультативного комитета по нефти и газу обсудить перенос срока введения общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
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05.03.2024, 19:51 12286
В Казахстане осенью ожидается дефицит электроэнергии
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов на заседании коллегии Министерства энергетики РК заявил, что с октября 2024 года по март 2025 года в стране прогнозируется дефицит электроэнергии.
Прогнозные балансы на предстоящий осенне-зимний период показывают дефициты как по электрической энергии, так и по мощности в течение всего ОЗП с октября 2024 года по март 2025 года", - сказал председатель правления АО "KEGOC".
При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт дефицит составит порядка 1,025 ГВт. Его планируется покрыть за счет импорта из России либо ограничением потребителей Казахстана.
Он добавил, что прогнозный баланс электрической мощности на 2024-2030 годы складывается со значительным дефицитом электрической мощности до 6,2 ГВт к 2030 году.
Для покрытия прогнозного дефицита с Министерством энергетики утверждена перспективная схема размещения электрических мощностей и план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года", - сказал глава Наби Айтжанов.
Ране министр энергетики Алмасадам Саткалиев уже говорил о том, что в Казахстане дефицит электрических мощностей превышает 6 ГВт. Учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности, а также ежегодный рост потребления электрической энергии, требуется ввод новых энергомощностей и осуществление модернизации существующих электрических станций.
Напомним, 7 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Глава государства напомнил, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов является одной из базовых функций правительства и акиматов.
05.03.2024, 18:27 18186
В МНЭ обещают пересмотреть обоснованность роста тарифов за комуслуги
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров на брифинге в правительства рассказал о перспективах роста тарифов на комуслуги.
С начала 2024 года в Казахстане повысили тарифы на коммунальные услуги на 30%. Решение было аргументировано необходимостью инвестиций в коммунальные сети и теплоснабжающие организации.
Эти расчеты все подробно у нас даются. Комитет по регулированию естественных монополий за всем этим смотрит. Но мы хотим для себя еще раз посмотреть и спрогнозировать, насколько эти инвестиции необходимы. В будущем будем корректировать планы по инвестициям", - сказал Байбазаров.
Он также рассказал о планах внедрить независимый аудит и проверить, насколько эти инвестиции действительно нужны для обновления.
Мы хотим такую тарифную систему сделать, чтобы тарифы не поднимались так резко, как это сейчас происходит. Чтобы это было плавно и обоснованно", - ответил министр.
Напомним, Казахстан оказался в лидерах по росту цен на комуслуги среди стран ЕАЭС. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование в стране подорожали на 4%. Цены на услуги водоснабжения, канализации, сбор и распределение отходов выросли на 1,6%.
05.03.2024, 17:07 21946
Правила защиты персональных данных изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правила по защите персональных данных изменились Казахстане. Соответствующие изменения подписал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
По новым правилам с 1 июля 2024 года необходимо уведомить уполномоченный орган в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии).
Для обеспечения защиты персональных данных необходимо:
- выделение бизнес-процессов, содержащих персональные данные;
- разделение персональных данных на общедоступные и ограниченного доступа;
- определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;
- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в случае, если собственник и (или) оператор являются юридическими лицами;
- установление порядка доступа к персональным данным;
- утверждение документов, определяющих политику оператора в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных.
В документе также говорится, что лица, ответственные за персональные данные, обязаны предоставлять необходимую информацию по запросу уполномоченного органа о способах и процедурах защиты конфиденциальных данных.
Также при сборе и обработке персональных данных в объектах информатизации дополнительно необходимо обеспечение сохранности носителей персональных данных", - говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 15 марта 2024 года.
Ранее казахстанских сотовых операторов обвинили в крупнейшей утечке персональных данных казахстанцев. Злоумышленники получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. Причиной проникновения явилось грубое нарушение мер по обеспечению информационной безопасности со стороны операторов связи.
05.03.2024, 16:37 23826
Более 20 контрактов на недропользование расторгнуто в прошлом году в Казахстане
Причина - нарушение обязательств недропользователями
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики в 2023 году расторгло 22 контракта с недропользователями из-за нарушения ими своих обязательств, сообщил на заседании правительства глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
В процессе взыскания находятся еще 26 контрактов.
В адрес недропользователей было выставлено 158 уведомлений на сумму 12 млрд тенге, из которых погашено около 4,4 млрд тенге", - сообщил Саткалиев.
Также, по словам министра, в 2023 году:
- заключены 5 улучшенных модельных контрактов ("Каламкас/Хазар", "Каратон подсолевой", "Восточный Урихтау", "Созак ойл энд Гэс", "Кристалл Менеджмент") на сумму инвестиций порядка $9 млрд;
- переведены с этапа разведки на добычу 30 месторождений с объемом извлекаемых запасов по нефти - 115,6 млн тонн, по газу - 25 млрд м3. В течение 3 лет данные месторождения вступят в промышленную разработку;
- начата добыча газа на 3 месторождениях (Рожковское, Южный Аксай, Анабай) с объемом извлекаемых запасов газа более 31 млрд кубометров;
- реализовано 25 участков недр с подписным бонусом на сумму 6,5 млрд тенге и минимальными инвестициями в геологоразведку 22,5 млрд тенге;
- приняты изменения в кодекс "О недрах и недропользовании" и т.д.
Ранее сообщалось, что в пожаре на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области виноват недропользователь, проводивший работу с грубыми нарушениями.
Горение на скважине продолжалось в течение полугода. Эксперты назвали аварию экоцидом.
05.03.2024, 14:22 30661
Как будут бороться с точечной застройкой, рассказали в Минстроительства
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В целях исключения точечной застройки все градостроительные проекты будут проходить комплексную градостроительную экспертизу. Об этом в ходе заседания правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Азамат Бейспеков.
По поручению президента РК, в целях создания комфортной среды для проживания населения министерством внедрен на законодательном уровне институт градостроительной экспертизы.
Вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительную экспертизу, в том числе на соответствие проектным решениям вышестоящего градостроительного проекта в Госэкспертизе, рассказал Бейспеков.
Учитывая, что при разработке проектов детальной планировки обеспечиваются минимальные площади для озеленения кварталов и микрорайонов, механизм градэкспетизы обеспечит соответствие госнормативам", - сообщил вице-министр.
В министерстве напомнили, что раньше генпланы (с населением менее 100 тысяч человек) проходили комплексную экспертизу через местный исполнительный орган - акимат, для более крупных городов экспертиза проводилась на уровне центрального госоргана. Процесс приводил к потере рабочего времени, низкой скорости передачи и обработки информации, несвоевременному принятию решений, бумажным затратам. Проекты детальной планировки и проекты застройки принимались акиматами без проведения экспертизы.
С января 2024 года все вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительной экспертизу в РГП "Госэкспертиза" по принципу одного окна.
Также внедрен единый механизм проведения общественных обсуждений при разработке градпроектов (в правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки)).
В целях пресечения незаконного строительства усилен механизм мониторинга за строящимися объектами путем выезда органами архитектуры. При выявлении нарушений органы архитектуры направляют информацию в органы ГАСК для принятия мер.
Ранее премьер-министр РК заявил, что акиматы принимают решения о застройках без учета мнения общественности, а также потребовал не допустить сокращения зеленого фонда городов.
Напомним, в Алматы строительной компании ТОО "Qazaq Stroy Almaty" разрешили снести более 2,7 тысячи деревьев в микрорайоне Дарабоз. При этом застройщик превысил лимит и незаконно вырубил еще более двухсот деревьев и кустарников. В компании попытались представить вырубку деревьев как большое благодеяние. По словам главы строительной компании, на участке, где уничтожили деревья, росла дикая поросль, валялся мусор и было "небезопасно".
05.03.2024, 12:36 33551
В текущем году сенат рассмотрит пять кодексов
Спикер сената отчитался перед президентом
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы палаты парламента по законодательному обеспечению реформ за предыдущие месяцы и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Маулен Ашимбаев сообщил, что ключевым приоритетом работы сената является реализация поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие страны и регионов.
В настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, здравоохранения, трансфертного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, науки и образования. На рассмотрении мажилиса находятся 10 инициированных сенаторами законопроектов по вопросам науки, реформирования судебной системы, оборота органической продукции, совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.
В планах на 2024 год - рассмотрение пяти кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов "О государственных закупках", "О масс-медиа" и "О теплоэнергетике".
Глава государства был проинформирован и о работе парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по его поручению.
Президент был ознакомлен с деятельностью секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий. В настоящее время реализуется концепция развития съезда на 2023-2033 годы.
Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву и об активизации работы сената с депутатами маслихатов. К данной работе привлечены депутатская группа сената "Өңір" и совет по взаимодействию с местными представительными органами при сенате.
В ходе встречи было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет с начала работы маслихатов в стране. В этой связи в апреле 2024 года планируется провести международную конференцию.
По итогам встречи президент отметил особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране. Глава государства считает важным направлением государственной политики активное содействие развитию регионов. К этой работе, по его мнению, следует широко привлекать депутатов местных представительных органов.
05.03.2024, 12:09 34361
Бектенов: Акиматы принимают решения о застройке без учета мнения горожан
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по благоустройству и озеленению городов рассмотрены на заседании правительства, передает корреспондент агентства.
Как отметил в ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов, вопросы благоустройства и озеленения городов имеют важное значение как для комфортного проживания жителей, так и для развития туристической сферы. При этом он указал, что люди каждый день сталкиваются с различными неудобствами: отсутствие тротуаров, освещения, зеленых насаждений.
Основной проблемой благоустройства и озеленения является отсутствие системной работы со стороны акиматов. Высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает. Большой проблемой является необустроенность общественных пространств и придомовых территорий. Парки и скверы зачастую выглядят бесхозными, не идет их ежегодное обновление и обустройство. Иногда в парках даже ведется строительство объектов", - сказал он.
Вместе с тем он отметил высокую активность населения в решении этих вопросов. К примеру, благодаря общественникам вместо строительства ряда объектов в столице обустроены скверы и места отдыха. В частности, вместо 18-этажного здания в районе улицы Нажимиденова было решено построить сквер. Новым центром притяжения в Астане также станет аллея Мынжылдык.
Акимату необходимо продолжить работу по созданию в столице новых комфортных зон для отдыха, реализации комплексной системы озеленения. Это позволит оживить большие жилые кварталы города", - подчеркнул премьер.
По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и по городу Алматы, где активно создается благоприятная среда для горожан. К примеру, заброшенная территория на улице Байсеитовой стала парком.
В текущем году акимат должен сдать 3 новые и реконструировать 3 существующие парковые зоны. Мы знаем, что население активно выступает против точечной застройки, уплотнения исторических районов города и выпиливания деревьев. Следует учитывать мнение горожан. Подобные вопросы поднимаются довольно часто практически во всех городах страны. Такие факты свидетельствуют о том, что акиматами принимались решения по планировке развития и застройки городов без общественных обсуждений. Считаю, что развитие и застройка городских территорий должна осуществляться строго в соответствии с генеральными планами и проектами детальной планировки", - отметил глава правительства.
Учитывая сказанное, Олжас Бектенов поручил акимам регионов обеспечить полное и качественное исполнение соответствующих дорожных карт.
Важно, чтобы города стали удобными и комфортными для проживания. Акиматам надо смотреть шире дорожных карт, решать оперативно возникающие проблемы, прислушиваться к мнению населения", - указал он.
Глава правительства также потребовал не допускать сокращения зеленого фонда городов, обеспечив максимальную приживаемость высаживаемых насаждений и четкий уход за ними.
Кроме того, министерствам промышленности, экологии и финансов поручено разработать законодательные поправки для обеспечения прозрачности госзакупок работ и услуг по озеленению территорий.
Напомним, жители Алматы потребовали от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
04.03.2024, 18:37 59896
Сотрудники ЦОН теперь оказывают услуги в общественных местах
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 connectionpoint были открыты в 20 областях Казахстана, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги. Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан, таких как ТРЦ, рынки, автовокзалы и банки, сообщает НАО ГК.
Connectionpoint - это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги, как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.
В 2023 году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connectionpoint. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость, и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг", - рассказал председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.
На сегодняшний день через секторы самообслуживания в ТРЦ и на базарах было оказано более 2 тысяч услуг. Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения на добавление сведений о детях для участия в программе "Нацфонд детям".
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?