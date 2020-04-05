В Казахстане введены предельные цены на социально значимые продовольственные товары

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане министерства торговли, сельского хозяйства и национальной экономики подписали совместный приказ "О введении предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары" в период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан, введены предельные цены на социально значимые продовольственные товары, сообщили в пресс-службе Министерства торговли, передает Kazakhstan Today.

С сегодняшнего дня устанавливаются предельные цены на следующие товары: 1) мука пшеничная первого сорта, 2) хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), 3) рожки (весовые), 4) крупа гречневая (ядрица, весовая), 5) рис шлифованный (круглозерный, весовой), 6) говядина (лопаточно-грудная часть с костями), 7) яйцо куриное (I категория),8) масло подсолнечное, 9) соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")", - говорится в сообщении.

Как показал анализ востребованности продовольственных товаров у казахстанцев за последний месяц, эти товары являются самыми приобретаемыми. И именно на них больше всего выросли цены с начала текущего года", - сообщает пресс-служба.

По информации пресс-службы, "цены установлены отдельно для каждого региона. Так, 1 килограмм хлеба из муки 1-го сорта в Нур-Султане может стоить максимум 150 тенге, в Алматы - 146 тенге, в Шымкенте - 146. В регионах: Мангистауская область - 164 тенге за килограмм хлеба, Актюбинская область - 147, Атырауская область - 164, Акмолинская область - 160, Костанайская область - 139, Кызылординская область - 143, ЗКО - 160, ВКО - 150, Павлодарская область - 161, СКО - 120, Алматинская область - 144, Жамбылская область - 138, Туркестанская область - 148. В Карагандинской области предельные цены установлены в зависимости от населенных пунктов. Там стоимость 1 килограмма хлеба будет разниться: от 142 до 160 тенге".

Однако в одной булке хлеба (кирпич) - 550 граммов. Таким образом, стоимость булки хлеба (кирпичик) не будет превышать, например, в городе Нур-Султане - 82,5 тенге, в Алматы и Шымкенте - 80,3 тенге", - отметили в ведомстве.

Превышение размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары влечет наказание в виде штрафа в размере от 265 100 тенге до 530 200 тенге.





Министерством торговли и интеграции совместно с компанией BTS также разработана web-платформа "Товарная безопасность в период карантина" (www.dosmart.kz). Платформа позволяет мониторить цены на 19 социально значимых продовольственных товаров в онлайн-режиме и видеть сведения о количестве остатков данных товаров на складах в каждом регионе. Это позволяет обеспечить своевременный межрегиональный переток продовольствия. Данные в платформу смогут вносить как местные исполнительные органы, так и производители, оптовые продавцы и ритейлеры. Кроме того, информацию о ценах в магазинах могут предоставлять также и обычные покупатели.

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