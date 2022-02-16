В Казахстане введут ответственность за необоснованное обогащение

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту было доложено о результатах работы Агентства по противодействию коррупции в 2021 году и расследовании находящихся в производстве уголовных дел, сообщает пресс-служба Акорды.

Ахметжанов ознакомил главу государства с планами по реализации утвержденной Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Отмечается, что сейчас в парламенте рассматривается проект закона, предусматривающий введение ответственности за необоснованное обогащение и формирование системы защиты разоблачителей коррупции. Эта норма позволит контролировать доходы и расходы государственных служащих.

Токаев был проинформирован, что в рамках реализации концепции в борьбу с коррупцией будут вовлечены все государственные органы. В каждом ведомстве будут закреплены лица, ответственные за полноту принимаемых мер по противодействию коррупции.

Президент поддержал предлагаемые подходы по реализации концепции и поручил усилить координирующую роль агентства в этом направлении. Эту работу президент взял на особый контроль.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить системную работу по устранению предпосылок коррупции, вскрытию преступных схем и привлечению к ответственности коррупционеров.