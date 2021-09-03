В Казахстане выработают новые подходы по развитию мирного атома и водородной энергетики

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане планируется выработать новые подходы по развитию мирного атома и водородной энергетики. Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина министр энергетики Нурлан Ногаев рассказал об основных направлениях предстоящей работы по исполнению поручений в сфере энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерством планируется выработать новые подходы по развитию мирного атома и водородной энергетики. В рамках исполнения поручения главы государства министерство совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына" приступает к изучению вопросов, связанных с развитием мирного атома. В области подготовки квалифицированных кадров в атомной сфере министерством совместно с заинтересованными государственными органами и организациями планируется проведение работы по выделению грантов и стипендий на обучение студентов в ведущих мировых вузах по специальностям атомной отрасли. В целях развития водородной энергетики в стране Министерством энергетики будут определены основные подходы по развитию, сообщает пресс-служба премьер-министра

По словам министра, учитывая растущее потребление электроэнергии и долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергобалансе страны, развитие маневренных мощностей является необходимым условием для обеспечения энергетической безопасности Казахстана.

В этой связи министерством в рамках реализации механизма строительства генерирующих установок с маневренным режимом генерации опубликован -график проведения аукционных торгов на декабрь 2021 года по площадкам в Туркестанской области и городах Кызылорда, Алматы", - отметил Ногаев.

Вместе с тем, как отметил далее министр, в рамках улучшения экологии города Алматы АО "ФНБ "Самрук-Казына" будет реализован проект по переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газ со строительством парогазовой установки до 600 МВт в рамках рынка мощности, а также по модернизации Алматинской ТЭЦ-1 со строительством парогазовой установки до 250 МВт.

По итогам реализации вышеуказанных проектов к 2026 году на юге страны ожидается ввод порядка 2300 МВт мощности с общим объемом инвестиций более 1,2 трлн тенге.

При этом, по словам министра, существующая газовая инфраструктура южных регионов не обеспечит будущие проекты необходимым объемом топлива.

Для успешной реализации проектов озвученных главой государства АО "ФНБ "Самрук-Казына" необходимо совместно с АО "Казтрансгаз" начать проработку вопроса по строительству дополнительной инфраструктуры для обеспечения газом экономики и потребности населения южных регионов, а также реализации проектов энергетики", - отметил Ногаев.

Развитие возобновляемых источников энергии в числе приоритетов. За последние годы правительством предприняты существенные шаги по улучшению инвестиционного климата в секторе ВИЭ с учетом мировых практик, а также путем активного проведения государственной политики, направленной на принятие системных мер по развитию ВИЭ.

На текущий момент в республике 123 объекта ВИЭ, установленной мощностью 1898 МВт. К 2025 году общее количество объектов ВИЭ составит порядка 182, установленной мощностью 4 400 МВт, что обеспечит исполнение планового целевого индикатора 6% доли ВИЭ", - отметил Ногаев.

В рамках реализации указанных проектов, по словам министра, будут привлечены порядка 1 трлн тенге инвестиций, выработано дополнительных 6 млрд кВт-ч зеленой энергии и создано 20 000 временных и 1000 постоянных рабочих мест.

Для достижения цели по увеличению доли ВИЭ в 2 раза по сравнению с 2020 годом министерством будут проведены следующие работы: ежегодное проведение аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ; введение технических требований к участникам рынка ВИЭ; исполнение плана развития ГЭС; работа над крупными проектами (1-2 ГВт); совершенствование механизма маломасштабных ВИЭ среди населения и МСБ.

В газовой отрасли планируется реализация 3 проектов. Один из проектов, по словам министра, - это строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью переработки 1 млрд кубометров сырого газа в год.

В настоящее время на площадке ведутся строительно-монтажные работы. Реализация проекта, по словам министра, позволит дополнительно добыть порядка 8-10 млн тонн нефти в период до 2041 года, а также производить до 800 млн кубометров товарного газа в год.

В целом расчеты показывают высокую экономическую эффективность строительства ГПЗ, как для Казахстана, так и для подрядных компаний месторождения Кашаган", - отметил Ногаев.

На сегодняшний день магистральные газопроводы Макат – Северный Кавказ и Окарем - Бейнеу обеспечивают газоснабжением потребителей Западного Казахстана.

Но данные газопроводы были построены в советское время в однониточном исполнении, отработали свой назначенный ресурс, и имеют множество критических дефектов по результатам диагностических обследований", - отметил Ногаев.

В этой связи, по его словам, в целях обеспечения энергетической безопасности и транспортировки дополнительных объемов газа для растущей потребности регионов, планируется строительство лупинга магистрального газопровода Макат – Северный Кавказ и 2-й нитки Бейнеу - Жанаозен.

В настоящее время по всем 3 газовым проектам разработаны проектно-сметные документации и ведется практическая часть реализации, в том числе связанная с финансированием вышеуказанных проектов.

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