В Казахстане завершили строительство ветки газопровода Талдыкорган - Ушарал

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень газификации в Казахстане достиг 62,4%, доступ к газу за последние три года получили более 1,7 млн человек, - Уровень газификации в Казахстане достиг 62,4%, доступ к газу за последние три года получили более 1,7 млн человек, сообщил сегодня президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов.





Он проинформировал главу государства о результатах деятельности национальной компании.





В частности, Жаркешов доложил о завершении строительства линейной части газопровода Талдыкорган - Ушарал, который обеспечит подачу газа в 66 населенных пунктов области Жетысу.





Начаты работы по строительству второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также завода по перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа на месторождении Кашаган. Реализуется проект карбамидного завода стоимостью 1,35 млрд долларов при участии турецкого инвестора ESTA", - сообщил глава нацкомпании.





По его словам, одним из важных достижений стало увеличение объема транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан. Он также рассказал о ходе капитального ремонта на магистральном газопроводе Средняя Азия - Центр, который позволит существенно усилить роль страны как ключевого звена в региональной энергетической отрасли.





Также заключен ряд соглашений по развитию ресурсной базы газа. Среди них контракты на недропользование по участкам "Аккудук" и "Северный-2", а также соглашение с CNPC о совместной разведке на участке "Северный-1".





В завершение встречи президент дал ряд поручений по подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также планомерному укреплению газового потенциала страны.