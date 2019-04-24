В КГД рассказали, какие сведения о доходах необходимо декларировать кандидатам в президенты РК

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, какие сведения о доходах необходимо декларировать кандидатам в президенты РК, передает Kazakhstan Today.

9 июня 2019 года в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Согласно Конституционному закону РК "О выборах в Республике Казахстан" одним из требований для регистрации кандидата в президенты является предоставление справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций о доходах и имуществе, напомнили в пресс-службе ведомства.

Для получения такой справки кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы госдоходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения.

Форма декларации, подлежащей представлению кандидатами, называется "Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00)".

Декларацию можно сдать двумя способами: на бумажном носителе (в явочном порядке или по почте заказным письмом с уведомлением); в электронной форме (подписывается ЭЦП).

В декларации должны быть указаны следующие сведения (по состоянию на первое число месяца представления декларации): 1) недвижимое имущество, находящееся на праве собственности, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами (вид, кадастровый номер, адрес); 2) движимое имущество, находящееся на праве собственности, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами: транспортные средства (вид, номер, VIN-код или номер кузова транспортного средства); доля участия, акции в уставном капитале которого принадлежат налогоплательщику, наименования юридического лица; наличные деньги, имеющиеся на дату представления декларации (код валюты, сумма); пенсионные накопления (сумма накоплений); деньги на банковских счетах, в том числе карт-счетах и вклады (код валюты, сумма); ценные бумаги (количество, стоимость приобретения); иные финансовые активы (коды валют стоимости, количество, стоимость); 3) имущество, переданное в доверительное управление, трасты (вид, стоимость); 4) средства в размере свыше 1000-кратного месячного расчетного показателя, содержащиеся или находящиеся на временном хранении у организаций, расположенных как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

Форму декларации и правила можно скачать здесь.

В КГД добавили, что достоверность сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом), проверяется органами государственных доходов в течение 15 дней со дня регистрации кандидата.

В случае выявления на момент подачи декларации недостоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом или его (ее) супругой (супругом) Центральная избирательная комиссия вправе отменить решение о регистрации кандидата.

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