В Китае обсудили сотрудничество Казахстана с провинцией Шэньси

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам возобновления культурно-гуманитарных, образовательных и туристических обменов

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Пекин. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев совершил визит в провинцию Шэньси, в ходе которого состоялись переговоры с председателем народного правительства региона Чжао Ганом, - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев совершил визит в провинцию Шэньси, в ходе которого состоялись переговоры с председателем народного правительства региона Чжао Ганом, сообщает пресс-служба МИД РК.





В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между Казахстаном и провинцией в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития.





В частности, Нурышев отметил высокую заинтересованность казахстанской стороны в развитии тесной кооперации с провинцией Шэньси в торгово-экономической, индустриально-инвестиционной, транспортно-логистической областях и призвал китайских партнеров активнее изучать широкие производственные, инвестиционные и торговые возможности Казахстана, налаживать взаимовыгодные связи с деловыми кругами РК. Была отмечена важность активизации дальнейшего взаимодействия на таких площадках, как Форум межрегионального сотрудничества и Казахстанско-китайский деловой совет.





Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам возобновления культурно-гуманитарных, образовательных и туристических обменов. Казахстанский дипломат с учетом возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и городом Сианем, а также планируемого упрощения визовых требований для граждан двух стран отметил высокий потенциал сотрудничества в указанных сферах.





Со своей стороны Чжао Ган отметил важность поднятых послом Казахстана вопросов и выразил готовность народного правительства провинции к их активной проработке. Он также отметил высокую заинтересованность в налаживании тесных контактов с регионами Казахстана.





В завершение встречи стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий, планируемых к проведению в провинции Шэньси в текущем году.



