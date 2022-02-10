В Кокшетау в текущем году начнут производить автоматы Калашникова

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Отмечается, что автоматы АК-12 и АК-15 будут производиться на базе АО "Тыныс".
По данным МИИР, в 2022 году отечественными оборонными предприятиями планируется осуществление следующих перспективных проектов:
- сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО "Авиаремонтный завод №405";
- создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus на базе ТОО "Казахстанская авиационная индустрия";
- производство технических средств охраны Государственной границы на базе АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения";
- производство средств радиационной и химической защиты на базе АО "Тыныс", ТОО "Алма ДК" и "Милитарм";
- модернизация бронетанковой техники на базе АО "Семей инжиниринг";
- производство автоматных боеприпасов на базе ТОО Steel manufacturing;
- производство бронеколесных машин "Барыс 8х8" на базе ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг";
- производство автоматов АК-12 и АК-15 на базе АО "Тыныс".
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны РК заявил, что командование вооруженными силами в дни беспорядков было крайне неуверенным и безынициативным. С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач. Глава государства поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.