В Кызылординской области для малообеспеченных семей выделят около 2000 безвозмездных грантов

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Кызылорда. 18 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области в рамках Региональной дорожной карты по оказанию дополнительной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям до 2021 года выделят около 2000 безвозмездных грантов для малообеспеченных семей, передает Kazakhstan Today.

"По поручению президента РК, правительством был принят единый пакет мер, направленных на поддержку многодетных семей. С этой целью принята Региональная дорожная карта по оказанию дополнительной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям до 2021 года, в рамках которой предусматривается выделение 1922 безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса", - сообщил аким области Куанышбек Искаков.

Также в рамках Дорожной карты запланированы организация отдыха 17 тысяч детей из малообеспеченных семей, обеспечение бесплатным питанием и школьной одеждой более 25 тысяч учащихся из малообеспеченных семей, бесплатный проезд в общественном транспорте 6800 детей по Кызылорде.

Кроме того, выделяется дополнительно 200 грантов акима области на обучение в высших учебных заведениях детей из социально уязвимых семей. При этом будет оказано содействие в трудоустройстве трудоспособных представителей этих семей (трудоустройство, переобучение, открытие собственного бизнеса и так далее).

Инициативу по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям поддержали представители бизнес-структур и сельхозтоваропроизводители в районах, с их помощью с начала года вручены ключи от жилья 17 семьям. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства на строительство арендного жилья без права выкупа и приобретение готовых квартир из республиканского бюджета выделено 3,6 млрд тенге, дополнительно выделено из областного 360 млн тенге. Благодаря этому в течение года 431 многодетная семья получит жилье", - отметил глава региона.

По данным акимата, на сегодня в области насчитывается около 36 тысяч многодетных семей, из них около 6 тысяч малообеспеченных. В настоящее время изучено материально-бытовое состояние более 3000 многодетных семей и одиноких матерей, поднимаемые ими вопросы разделены на категории.

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