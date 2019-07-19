В Кызылординской области для малообеспеченных семей выделят около 2000 безвозмездных грантов

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"По поручению президента РК, правительством был принят единый пакет мер, направленных на поддержку многодетных семей. С этой целью принята Региональная дорожная карта по оказанию дополнительной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям до 2021 года, в рамках которой предусматривается выделение 1922 безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса", - сообщил аким области Куанышбек Искаков.
Также в рамках Дорожной карты запланированы организация отдыха 17 тысяч детей из малообеспеченных семей, обеспечение бесплатным питанием и школьной одеждой более 25 тысяч учащихся из малообеспеченных семей, бесплатный проезд в общественном транспорте 6800 детей по Кызылорде.
Кроме того, выделяется дополнительно 200 грантов акима области на обучение в высших учебных заведениях детей из социально уязвимых семей. При этом будет оказано содействие в трудоустройстве трудоспособных представителей этих семей (трудоустройство, переобучение, открытие собственного бизнеса и так далее).
Инициативу по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям поддержали представители бизнес-структур и сельхозтоваропроизводители в районах, с их помощью с начала года вручены ключи от жилья 17 семьям. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства на строительство арендного жилья без права выкупа и приобретение готовых квартир из республиканского бюджета выделено 3,6 млрд тенге, дополнительно выделено из областного 360 млн тенге. Благодаря этому в течение года 431 многодетная семья получит жилье", - отметил глава региона.
По данным акимата, на сегодня в области насчитывается около 36 тысяч многодетных семей, из них около 6 тысяч малообеспеченных. В настоящее время изучено материально-бытовое состояние более 3000 многодетных семей и одиноких матерей, поднимаемые ими вопросы разделены на категории.
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