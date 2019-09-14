Кызылорда. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылординской области функционируют почти 2 тыс. пунктов общепита, передает Kazakhstan Today.

За безопасностью товаров и услуг в регионе следит областной департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг. В области под контролем ведомства находятся 1904 объекта общественного питания, из них 419 объектов высокой эпидемической значимости, сообщила Региональная служба коммуникаций (РСК).

За отчетный период было проведено 913 проверок, в результате которых выявлено 793 административных нарушения и выдано 676 предписаний об устранении нарушений.

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу было закуплено 2068 образцов. По результатам проведенных лабораторных экспертиз выявлено, что 271 образец не соответствует требованиям технических регламентов. Большая часть несоответствий связана с маркировкой продукции", - сказала на пресс-конференции в РСК руководитель департамента Галия Байменова, подводя итоги мониторинга безопасности продукции.

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