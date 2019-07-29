В Кызылординской области установили памятник погибшим при крушении вертолета Ми-8 военнослужащим

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Кызылорда. 28 июля. Kazakhstan Today - В Жалагашском районе Кызылординской области установлена мемориальная доска в память о погибших в авиакатастрофе 13 военнослужащих, передает Kazakhstan Today.

27 июля в Кызылординской области состоялась церемония открытия памятника 13 погибшим военнослужащим, находившимися на борту вертолета Ми-8. На месте крушения вертолета, в Жалагашском районе, установлен памятник погибшим. В церемонии открытия памятника приняли участие министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Нурлан Ермекбаев, аким Кызылординской области Куанышбек Искаков, а также родные и близкие погибших.

Гибель 13 солдат в мирное время - тяжелая утрата для всей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желая увековечить их имена в памяти народа, мы установили монумент в честь погибших", - сказал аким области.

Эти солдаты прожили короткую, но очень содержательную жизнь, оставшись верными своему долгу. Мы гордимся ими и благодарим их родителей за то, что они воспитали таких сыновей. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь. Конечно, это не восполнит их утрату, но мы сделаем все, что в наших силах", - добавил министр обороны.

В этот же день в память о погибших был организован поминальный обед, сообщила пресс-служба акима региона.

Как сообщалось ранее, вертолёт Ми-8 с военнослужащими на борту потерпел крушение в районе населенного пункта Жалагаш Кызылординской области 27 марта текущего года. В авиакатастрофе погибло 13 человек.

Указом президента страны - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК - за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями "Жауынгерлік ерлігі ушін"

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