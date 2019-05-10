Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Погибших при крушении вертолета Ми-8 военнослужащих наградили посмертно, передает Kazakhstan Today.
Указом президента страны - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями "Жауынгерлік ерлігі ушін", - сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.
Государственных наград посмертно удостоены майор Роман Костыгов, майор Тимур Кудайбердиев, майор Данияр Конырбай, майор Сабыр Токбаев, капитан Сырым Масалім, лейтенант Аслан Айтбаев, сержант 3-го класса Кайрат Нурсапанов, старший сержант Мурат Шаріпов, младший сержант Асхат Абділманат, ефрейтор Айдын Абділдинов, ефрейтор Куаныш Саркытбаев, ефрейтор Омірхан Каукаев, ефрейтор Мирас Жуматаев.
Медали были вручены в канун Дня защитника Отечества и Дня Великой Победы родным и близким погибших воинов.
Гибель военнослужащих - это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всей армии Казахстана. Они честно и добросовестно до конца выполнили свой воинский долг", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 27 марта в Кызылординской области в ходе учения потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек, все они погибли. В память о погибших планируется возведение мемориала. В связи с происшествием Минобороны Казахстана приостановило полеты вертолетов Ми-8.
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