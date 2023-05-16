В МИИР рассказали про три механизма борьбы с износом коммунальных сетей

На сегодняшний день в республике порядка 128 тысяч км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения нуждаются в ремонте

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Три механизма финансирования реализуются в целях снижения износа и модернизации коммунальных сетей, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.





В их числе: целевые трансферты, бюджетный кредит и субсидирование затрат до 50%.





Так, в целях финансирования тепловых сетей открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета, аналогично действующей программе по водоснабжению и водоотведению. При этом будет продолжено финансирование через механизм бюджетного кредитования под 0,01% со сроком на 20 лет и механизм субсидирования", - рассказали в МИИР РК.





Также Министерством национальной экономики реализуется программа "Тариф в обмен на инвестиции". Посредством внедрения программы износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20%. Ожидается, что в свою очередь это позволит повысить качество предоставляемых гражданам услуг и уменьшить количество аварийных отключений.





Кроме того, данный механизм позволит дополнительно привлечь инвестиции в коммунальную сферу и простимулирует восстановление изношенных сетей и оборудования. Принимаемая новая тарифная политика может дополнительно простимулировать выдачу бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, в части возможности погашения бюджетного займа.





В МИИР напомнили, что с 2015 по 2022 годы в рамках бюджетного кредитования и субсидирования на модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения выделено порядка 295 млрд тенге. Также построено и реконструировано более трех с половиной тысяч километров сетей.





В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в республике порядка 128 тысяч км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения нуждаются в ремонте. Средний износ составляет 51%. В сфере теплоснабжения общая протяженность сетей составляет порядка 14 тысяч км, средний износ - 54%.





Ранее премьер-министр Алихан Смаилов заявил , что нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне.



